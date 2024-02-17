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食用安全｜日本達美樂薄餅遭惡搞　員工不滿加班至凌晨　疑挖鼻屎入麵糰下場曝光

食用安全 11:00 2024/02/17

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日本達美樂薄餅遭惡搞，員工不滿加班至凌晨，疑挖鼻屎入麵糰下場曝光。

日本連鎖薄餅店達美樂（Domino's Pizza）近日有員工疑因不滿加班至凌晨2時，竟將鼻屎揉入麵糰，更拍攝惡搞影片上載到社交平台上，引起軒然大波，涉事分店即日起停止營業。

最新影片推介：

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綜合日媒報道，涉事薄餅店位於日本兵庫縣尼崎市，兩名員工疑因不滿工作到凌晨2點，拍攝影片惡搞。該段影片在本月12日凌晨2時許拍攝，影片中一名身穿Domino‘s 制服的員工正在揉麵糰，而另一位正在拍攝的員工則提問「現在幾點了」，他回答「已經2點了」，接著問道：「那麼呢」，正在揉麵糰的員工隨即將手指伸入鼻孔，做出挖鼻屎的動作，再將手指插入麵糰中，同時與拍片者一起發出笑聲，繼續用力揉麵糰。

影片曝光後在社交平台上被瘋傳，網民紛紛直呼「噁心」。不過仔細一看，影片中的店員是將左手食指伸入鼻孔，再將中指插入麵糰中，似乎只是在開玩笑。惟網民認為，影片背後員工仍可能會用已弄污的手指接觸食材，還稱「再也不敢吃達美樂了」。

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事件發生後，日本達美樂總公司立即在12日晚間發聲明道歉，指影片中的麵糰是處於發酵前的階段，並於隨後24小時進行發酵。公司經調查後，已確認該麵糰沒有被使用，並且已立刻丟棄。

聲明又指，公司已下令涉事分店立即停業，並會採取法律行動，對涉事員工進行嚴格的處分，

「對於給各位客人帶來不愉快和不便，我們深表歉意。今後，全公司也將盡力防止類似行為再次發生。」

 

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