星級父母丨鄭嘉穎一家四口澳洲旅遊度歲 傳避與鐵馬家族成員過新年
娛樂 11:43 2024/02/14
農曆新年不少港人也選擇外遊，當中鄭嘉穎跟妻兒早前往澳洲過新年，當中細仔Carlos未有同行，昨日（2月13日）陳凱琳於社交網分享旅遊短片，只見暖爸鄭嘉穎負責推酒店行李車，一對愛兒更坐上去當「BB車」，化身「阿四」照顧妻兒。
從片中所見，鄭嘉穎一家四口看海豚表演、餵袋鼠之外，他們更往戶外野餐，向來Cool爆的嘉穎於兒子面前變為慈父，跟鸚鵡合照時更笑著晒V。
陳凱琳讚阿仔好「合作」
另外陳凱琳早前於IG分享數張照片，她透露沒想過一家人首次去旅行會選擇澳洲，更可以慶祝農曆新年。
由於今次沒有傭人同行，故照顧一對兒子可說是很大挑戰，幸而一對兒子算乖巧。Grace寫道：「尋晚我哋凌晨四點先到酒店不過好彩小朋友上飛機好合作，八個鐘頭都冇扭計，仲一上車就瞓到去酒店！ 」
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無約「鐵馬」成員拜年？
Grace續寫道：「我哋第一日已經有好好嘅印象，喺Currumbin Wildlife Sanctuary同澳洲吉祥物打卡！ 啲袋鼠真係好得意！仲終於比我親身見到 Koala bears ，呢度最正就係啲animals & wildlife 自由奔放，食食吓嘢都會有隻鳥走過嚟！」
過往鄭嘉穎招呼「鐵馬家族」成員到其家拜年，不過今年鄭氏一家卻選擇往澳洲避年，早前有指鄭嘉穎跟馬國明鬧翻，事緣嘉穎已多次缺席「鐵馬家族」聚會，當被媒體問及傳聞時，嘉[穎更以「浪費時間」作回應。
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撰文 : TOPick柴犬出動