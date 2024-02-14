  • 24°C
香港時間 : 2024214日 (週三) 12:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星級父母丨鄭嘉穎一家四口澳洲旅遊度歲　傳避與鐵馬家族成員過新年

娛樂 11:43 2024/02/14

分享：

分享：

熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

鄭嘉穎舉家外遊！

農曆新年不少港人也選擇外遊，當中鄭嘉穎跟妻兒早前往澳洲過新年，當中細仔Carlos未有同行，昨日（2月13日）陳凱琳於社交網分享旅遊短片，只見暖爸鄭嘉穎負責推酒店行李車，一對愛兒更坐上去當「BB車」，化身「阿四」照顧妻兒。

從片中所見，鄭嘉穎一家四口看海豚表演、餵袋鼠之外，他們更往戶外野餐，向來Cool爆的嘉穎於兒子面前變為慈父，跟鸚鵡合照時更笑著晒V。

圈中靚媽丨陳凱琳穿火辣開窿連身裙　被老公鄭嘉穎投訴

鄭嘉穎早前出發往澳洲。（取自instagram）

陳凱琳讚阿仔好「合作」

另外陳凱琳早前於IG分享數張照片，她透露沒想過一家人首次去旅行會選擇澳洲，更可以慶祝農曆新年。

由於今次沒有傭人同行，故照顧一對兒子可說是很大挑戰，幸而一對兒子算乖巧。Grace寫道：「尋晚我哋凌晨四點先到酒店不過好彩小朋友上飛機好合作，八個鐘頭都冇扭計，仲一上車就瞓到去酒店！ 」

點擊圖片放大
+8
+7

無約「鐵馬」成員拜年？

Grace續寫道：「我哋第一日已經有好好嘅印象，喺Currumbin Wildlife Sanctuary同澳洲吉祥物打卡！ 啲袋鼠真係好得意！仲終於比我親身見到 Koala bears ，呢度最正就係啲animals & wildlife 自由奔放，食食吓嘢都會有隻鳥走過嚟！」

過往鄭嘉穎招呼「鐵馬家族」成員到其家拜年，不過今年鄭氏一家卻選擇往澳洲避年，早前有指鄭嘉穎跟馬國明鬧翻，事緣嘉穎已多次缺席「鐵馬家族」聚會，當被媒體問及傳聞時，嘉[穎更以「浪費時間」作回應。

點擊圖片放大
+10
+9

最新影片推介：姚焯菲+鍾柔美+詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

鐵馬家族丨屢次缺席聚會傳與馬國明不和　鄭嘉穎暗示不出席湯馬婚禮
19:25 2023/12/01
鐵馬家族丨屢次缺席聚會傳與馬國明不和　鄭嘉穎暗示不出席湯馬婚禮
鐵馬家族丨鄭嘉穎稱無時間出席湯馬婚禮　老婆陳凱琳一舉動被網民鬧火上加油
12:15 2023/12/05
鐵馬家族丨鄭嘉穎稱無時間出席湯馬婚禮　老婆陳凱琳一舉動被網民鬧火上加油
網民熱話丨鄭嘉穎嘥時間論引爭議　表弟王賢誌發文割蓆：佢唔係我邊個
11:09 2023/12/06
網民熱話丨鄭嘉穎嘥時間論引爭議　表弟王賢誌發文割蓆：佢唔係我邊個

你可能感興趣

鐵馬家族丨屢次缺席聚會傳與馬國明不和　鄭嘉穎暗示不出席湯馬婚禮
19:25 2023/12/01
鐵馬家族丨屢次缺席聚會傳與馬國明不和　鄭嘉穎暗示不出席湯馬婚禮
鐵馬家族丨鄭嘉穎稱無時間出席湯馬婚禮　老婆陳凱琳一舉動被網民鬧火上加油
12:15 2023/12/05
鐵馬家族丨鄭嘉穎稱無時間出席湯馬婚禮　老婆陳凱琳一舉動被網民鬧火上加油
網民熱話丨鄭嘉穎嘥時間論引爭議　表弟王賢誌發文割蓆：佢唔係我邊個
11:09 2023/12/06
網民熱話丨鄭嘉穎嘥時間論引爭議　表弟王賢誌發文割蓆：佢唔係我邊個
鄭嘉穎 陳凱琳 馬國明 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 澳洲

最高瀏覽

胡鴻鈞內地返港被搜出逾百支加熱煙　Hubert解釋：幫朋友購買
胡鴻鈞內地返港被搜出逾百支加熱煙　Hubert解釋：幫朋友購買
急症室最長等候時間（02月14日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月14日 時間04:05）