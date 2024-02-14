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靚媽精明眼︱日本《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜　第1名保濕力強不含刺激成分

兒童健康 12:53 2024/02/14

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日本雜誌《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜。（iStock圖片）

【嬰兒護理/潤膚霜/保濕/皮膚問題/育兒資訊】近日天氣寒冷，嬰幼兒的皮膚容易乾燥缺水，市面上的潤膚產品琳琅滿目，家長應如何挑選？日本雜誌《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜，比較保濕力、成分和使用感，並根據綜合評分整理出推薦排名。

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如何挑選潤膚霜？

《LDK》向家長分享，選擇嬰兒潤膚霜時，需要注意的重點：

1.根據皮膚問題選擇

如果皮膚乾燥，可挑選含有滋潤皮膚成分的潤膚霜，主要的保濕成分包括神經醯胺、透明質酸等，可以為乾燥的皮膚提供水分並保持濕潤；如果寶寶有痱子、尿布疹等皮膚問題，可選擇含有甘草酸二鉀等抗發炎成分的潤膚霜。

2.親膚性

嬰兒的皮膚幼嫩，因此潤膚霜的溫和度非常重要。選擇不含任何色素、酒精或香料成分的產品，使用時便更為安心。部分人會選擇有機產品，但有機會刺激小朋友的皮膚，使用時要小心。

3.易於使用

潤膚霜的包裝設計、使用方便程度都是考慮的因素。

評分標準

《LDK》搜羅10款嬰兒潤膚霜，並由專業人士針對3大方面進行測試：

測試一：保濕力

將潤膚霜逐一塗抹在手臂上，在一定時間後測量塗抹前後的皮膚水分含量。

測試二：成分

由專業人士分析潤膚霜的成分，檢查是否存在可能引起刺激的成分。

測試三：使用感

由測試者實際使用產品，並根據使用感、氣味和易用程度進行評分。

10款嬰兒潤膚霜名單

以下為10款嬰兒潤膚霜的測試結果及評分，點擊下圖查看完整名單：

點擊圖片放大
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在本次測試中，「Mama&Kids Baby Milky Cream」被選為最值得購買的產品。《LDK》指這款潤膚霜不含刺激成分，並具有出色的保濕力，讓肌膚保持水嫩而不乾燥。

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責任編輯：沈佩珊

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