BB潤膚霜推薦｜日本《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜　第1名保濕力強不含刺激成分

▲ 日本雜誌《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜。

【靚媽精明眼/嬰兒潤膚膏/BB潤膚霜/潤膚乳/保濕】近日天氣寒冷，嬰幼兒的皮膚容易乾燥缺水，市面上的潤膚產品琳琅滿目，家長應如何挑選？日本雜誌《LDK》評測10款嬰兒潤膚霜，比較保濕力、成分和使用感，並根據綜合評分整理出推薦排名。

BB潤膚霜推薦2024｜如何挑選潤膚霜？

日本《LDK》向家長分享，選擇嬰兒潤膚霜/潤膚乳時，需要注意的重點：

1. 根據皮膚問題選擇

如果皮膚乾燥，可挑選含有滋潤皮膚成分的潤膚霜，主要的保濕成分包括神經醯胺、透明質酸等，可以為乾燥的皮膚提供水分並保持濕潤；如果寶寶有痱子、尿布疹等皮膚問題，可選擇含有甘草酸二鉀等抗發炎成分的潤膚霜。

2. 親膚性

嬰兒的皮膚幼嫩，因此潤膚霜的溫和度非常重要。選擇不含任何色素、酒精或香料成分的產品，使用時便更為安心。部分人會選擇有機產品，但有機會刺激小朋友的皮膚，使用時要小心。

3. 易於使用

潤膚霜的包裝設計、使用方便程度都是考慮的因素。

▲ 日本《LDK》向家長分享，選擇嬰兒潤膚霜/潤膚乳時，需要根據BB的皮膚問題選擇，以及潤膚霜是否親膚性及易於使用。（iStock圖片）

BB潤膚霜推薦2024｜評分標準

《LDK》搜羅10款嬰兒潤膚霜，並由專業人士針對3大方面進行測試：

測試一：保濕力

將潤膚霜逐一塗抹在手臂上，在一定時間後測量塗抹前後的皮膚水分含量。

測試二：成分

由專業人士分析潤膚霜的成分，檢查是否存在可能引起刺激的成分。

測試三：使用感

由測試者實際使用產品，並根據使用感、氣味和易用程度進行評分。

最新影片：

BB潤膚霜推介2024｜10款嬰兒潤膚霜名單

以下為10款嬰兒潤膚霜的測試結果及評分，點擊下圖查看完整名單：

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在本次測試中，「Mama&Kids Baby Milky Cream」被選為最值得購買的產品。《LDK》指這款潤膚霜不含刺激成分，並具有出色的保濕力，讓肌膚保持水嫩而不乾燥。

塗潤膚膏貼士｜消委會籲買Cream留意成份

除了推介好用潤膚膏，消委會亦教各位新手爸媽為BB搽Cream保濕貼士。消委會指出，因為BB的肌膚很「敏感」，加上嬰幼兒皮膚的保護屏障功能遜於成年人，而且幼兒身體多個器官仍處於發展階段，家長們選擇BB皮膚護理用品時要加倍小心。必須留意產品會否添加以下3種成份，會否令部分BB出現皮膚過敏情況：

1. 保濕劑 2. 防腐劑 3. 香味 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

塗潤膚膏貼士｜搽潤膚乳特別注意事項

假如BB有濕疹情況，或臀部出現泛紅或損傷，家長搽潤膚乳時應注意：

濕疹 患濕疹BB受影響範圍的皮膚會特別乾燥和痕癢，甚至局部出現增厚、呈鱗片狀的情況，一不小心抓傷可能會出現傷口，增加皮膚受感染機會。家長需增加幫BB搽潤膚乳的次數，同時選擇不含香料及致敏物的潤膚乳。 臀部出現泛紅或損傷 部分家長會在清潔BB臀部後，在其穿着尿片的範圍塗上潤膚膏，以減少排泄物對皮膚造成的影響。但假如該範圍有泛紅或損傷，建議每次換片後使用含一氧化鋅成分的乳霜（zinc oxide ointment），於皮膚上所形成的薄膜，阻隔效果更佳。

家長亦應不時留意子女，尤其是患有濕疹的嬰幼兒，身上有否持續出現紅疹（rashes）、痕癢、疼痛、紅腫、皮膚乾燥等情況，以及其出現的位置。有時使用潤膚品的過敏反應未必在首次使用產品後就出現，可能要在重覆使用若干時間後才會出現反應。假如BB出現嚴重皮膚反應，應清洗受影響皮膚範圍。如受影響範圍大，並接近敏感部位，甚至有惡化（如皮膚灼熱、滲出液體等），請馬上求醫。

同場加映：消委會10款高分安全幼兒衣物名單

消費者委員會測試了30款常見品牌的嬰幼兒衣物，結果發現當中11款樣本在拉力測試中有啪鈕或鈕扣脫落，若被嬰幼兒誤吞有機會導致窒息。有3款樣本脫落的啪鈕產生尖銳角，構成刮傷嬰幼兒皮膚的風險。以下為其中10款高分安全嬰幼兒衣物清單：

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