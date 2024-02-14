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新年利是︱奶奶向新抱豪派5萬大利是　背後暗藏一陷阱網民全勸：退回去

家事百科 15:25 2024/02/14

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熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

農曆新年期間，長輩派利是給予祝福乃是常事，怎料祝福之中還會暗藏陷阱。近日， 有台灣人妻於社交平台上分享，收到奶奶20萬元台幣（約港幣5萬元）的利是，但當中附帶一個條件，讓網民吃驚，紛紛表示20萬完全不夠。

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事主在Facebook《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，奶奶大手筆包了20萬台幣（約港幣5萬元）的利是給她，但卻附帶條件，要求新年後的一整年，事主必須每天為家中所有成員提供三餐的煮食，包括公婆、老公、孫子共七人份，只有周日可以休息，不僅相當勞累，且利是錢根本不足以準備每日七人份的膳食。

帖文一出，引來一眾網民回覆，表示20萬元（約港幣5萬元）完全不足夠，要吃也只能吃雞蛋，並勸喻事主把利是錢歸還，拒絕奶奶的要求。

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責任編輯：王明芳

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