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食用安全｜新春搬燒豬上車失手　男子街頭跌豬「處變不驚」　事後1爭議做法惹憂慮

食用安全 12:25 2024/02/14

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燒豬是新年團年飯必吃的菜式之一，不過觀塘有男子在上周五年三十（9日）被拍到在搬運兩隻燒豬上客貨車期間，其中一隻燒豬不慎從手推車跌在馬路上。男子當時先把手上的燒豬抬上車，事後才再回頭處理「倒地」燒豬，其後更有人拍到涉事客貨車上已擺放了兩隻燒豬，估計其中一隻為「倒地」燒豬。事發片段曝光後，不少網民都直言：「以後不敢再吃燒豬！」

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拍攝到事發經過的車Cam片段近日被上載至Facebook群組「車cam L（香港群組）」，片段長約45秒，事發時間為大年三十的中午約12時33分，現場為觀塘駿業熟食市場對開。

從片中可見，當時涉事客貨車車尾早已打開，一名男子推著載有兩隻燒豬的手推車從車旁推至車尾位置，兩隻燒豬當時被安置在木盤上，無遮無掩，附近亦有不少車輛經過，灰塵滾滾。

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男子首先彎腰把其中一隻燒豬抬上車，但此舉卻令手推車失平衡，令車上另一隻燒豬搖搖欲墮，男子見狀即先放下手上的燒豬，再重新調整手推車的重心。當他再抬起其中一隻燒豬上車時，車上另一隻燒豬即原隻跌落地，引起路人駐足。男子見狀亦十分無奈，只好先把手上的燒豬安置車上後，再回頭處理「倒地」燒豬，片段至此結束。不過，拍攝到片段的事主事後再附上一張照片，顯示涉事客貨車事後已被放置了兩隻燒豬，估計其中一隻為「倒地」燒豬，未知將會送往何處。

不少網民憂慮「倒地」燒豬恐有食安風險，亦有網民亦提起「3秒定律」，笑言食物只要在3秒內拾起，便不會沾染細菌，可以食用。

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至於「3秒定律」，食物安全中心曾經表示，食物停留在地面的時間越長，沾上細菌的機會就相對越高。食物的特性同地面的材質亦可能影響細菌傳播率。不過，細菌有時在1秒內已經可以污染食物，所以「3秒法則」稱不上正確。

中心形容：「執起跌咗落地嘅嘢嚟食，就好似揸車唔戴安全帶一樣，有啲人可能成世都無事，萬一發生意外，就可能會危及生命安全。同樣道理，跌咗落地嘅食物所沾染到嘅細菌都係一樣，有啲可能對人體無害，但有啲可能會致病，食落肚可能會導致食物中毒。」萬一食物中毒不幸發生在高危人士（長者、嬰幼兒、孕婦、免疫力較低人士）身上，還有較大機會出現嚴重症狀。

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