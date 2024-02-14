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【情人節】12米巨型紅心裝置今起中環展出　16個地點隨機出沒3米紅心

社會 12:03 2024/02/14

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熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

12米巨型紅心裝置今起中環展出。（林宇翔攝）

直徑12米巨型紅心設計裝置「Chubby Hearts Hong Kong」於今日（14日）正式在中環展出，展期11日。而直徑約3米的飄浮紅心亦會在全港16個地標及旅遊景點隨機出現。

裝置由設計師及藝術家Anya Hindmarch構思，目標在香港各處傳遞愛和創意驚喜。今次是Chubby Hearts項目首次在英國倫敦以外的地方展出，是次展出的紅心直徑達 12米，比倫敦版本大四倍。

16個快閃地點包括：

  • 1. 卑路乍灣海濱長廊
  • 2. 中環街市
  • 3. 中西區海濱長廊（中環段）
  • 4. 前九廣鐵路鐘樓（尖沙咀鐘樓）
  • 5. 東岸公園主題區
  • 6. 旺角花墟
  • 7. 香港海事博物館
  • 8. 和昌大押
  • 9. 桂林街
  • 10. 林村許願廣場
  • 11. 昂坪市集
  • 12. 山頂廣場
  • 13.山頂道花園（山頂）
  • 14. 元創方
  • 15. 大澳
  • 16. 廟街

「快閃」飄浮紅心的展出地點和時間將於每天早上在香港設計中心網站及其官方社交媒體平台公布（FacebookInstagram） 。

項目由香港設計中心策展及呈獻，也是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」的資助項目。

Chubby Hearts於2018年首次出現，旋即成為全球設計界熱話。簡單而異想天開的紅心設計裝置，飄浮在城市中令人驚喜的地點，展示了創意方案如何帶來意想不到的歡樂。這些可愛的裝置能夠讓人們會心微笑，在整個城市中傳遞正能量和愛。Anya於2017 年獲授予大英帝國司令勳章（Commander ofthe Order oftheBritish Empire，CBE），以表彰她對行業的貢獻。

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記者：陳麗娜

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