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以愛戒煙｜勸爸爸戒煙頻起爭執　孝順女決心以愛感化　揭一關鍵助戒甩煙癮

都市病 08:00 2024/02/15

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吸煙影響健康！台灣一名女子自幼反感父親吸煙，父女經常為此起爭執，令關係緊張。惟年齡漸長，事主開始體諒父親養家不易，決定多花時間陪伴家人，兩人關係亦因此有所緩和。不久後，事主再向父親重提戒煙一事，最終以愛成功感化對方，為他戒甩多年煙癮。

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事主日前於網上討論區「Dcard」以「我幫爸爸戒菸了」為題發文，指父親一直有吸煙習慣，雖然平日會在露台吸煙後才進屋，但身上仍會帶有濃重煙味，因此小時候一直非常討厭父親抽煙，並經常為此爭執、令關係變得緊張。

工作後感念父親不易

直到事主開始投身社會，開始感受到父親養家不易，想到他平日除了吸煙外，對家人都很好，而自己如今已有經濟能力，因此亦決定要多為家人付出、多陪伴父親：「如果比較早下班，就會帶著爸爸跟家人出去吃飯。偶爾請吃個餐廳或是一般的小吃，爸爸生日的時候還特地訂了一個大壽桃給他。」

假日時，她亦會帶父親出外逛逛、一起登山，希望讓他有家人陪伴的感覺，而父親亦的確比以前更開心，父女關係亦緩和了許多。

事主趁此再重提戒煙一事，而父親亦不如過去般反感，甚至盡力克制自己煙癮：「因為走步道（行山小徑）他自己也有感覺，比我們還容易會喘會累，（因此）願意少抽一點，所以逐漸從一天1包（煙）變成半包。」

勸子女：「不要小看自身力量」

戒煙期間，事主仍一直陪伴及鼓勵父親，持續帶他做運動、行山，亦買了戒煙噴霧讓他試用。經過半年努力後，父親終於在上月成功戒煙，體能亦明顯變好、行山時亦不會易喘，令她感到非常開心。

事主事後發文分享心得，坦言幫助家人戒煙過程不易，過程中亦經歷許多磨合和抗拒，但對方有時只是缺乏陪伴，只要獲得理解便會較為願意作出改變。她鼓勵所有想戒煙或想為家人戒煙的人：

「雖然最重要的還是本人意願跟意志力，不過還是不要小看自身的力量！」

帖文一出不少人都為事主感到高興，部分網民亦分享同類經歷，嘆指家中亦有煙民父親：「我一直叫我爸戒菸（煙），從我國中講到現在出社會都沒用……」、「我爸是前年健康檢查結果不好，才開始戒菸（煙）、戒酒，也是努力了2年多才算是完全戒掉。」，有網民無奈指，父親吸煙令家中遍怖煙味、一家人被迫吸食二手煙：「真的極度厭惡聞到菸（煙）味，不管是在家裡還是在外面都能聞到。」

吸煙9大禍害

據本港衞生署控煙酒辦公室資料，煙草煙霧含焦油、尼古丁和⼀氧化碳等有害物質。而煙霧中，更包含了7,000多種化學物質（例如山埃、砒霜等），當中最少有69種更是致癌物（例如亞硝胺、乙醛、鉻等）。

這些毒素進入身體後會破壞差不多每個器官，嚴重危害健康。因此，吸煙可導致各種疾病和殘障，即使每天只吸1支煙，仍會增加吸煙者罹患癌症和過早死亡的風險。而且，吸煙的禍害並不止於對健康的影響，還包括經濟上和社交上的損失。

而二手煙及三手煙所產生的害處，更會禍及家人；長期接觸二手煙的人，患上與吸煙有關疾病的風險，比吸煙者還要高。二手煙可引致非吸煙者患上肺癌，二手煙物質已被美國環境保護總局介定為引致肺癌的原因之一，並被列為甲級致癌物，增加患上癌症的風險。

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