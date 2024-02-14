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恐怖意外｜印尼球員比賽中途慘遭閃電劈死　好爸爸遺下愛妻及2孩

休閒消費 12:39 2024/02/14

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印尼一名球員在比賽途中被閃電劈中變火人倒斃，球衣也遭燒成碎片。

印尼發生一宗恐怖球賽意外！在周六（10日）一場業餘足球友賽中，一名35歲球員被突如其來的雷電劈中，瞬間變成火人倒地，送院後證實不治，遺下妻子及兩名孩子。整個閃電奪命過程被球場鏡頭拍下。

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綜合外媒報道，社交平台X（前身twitter）近日瘋傳一段影片，可見在周六印尼一場FLO FC Bandung對FBI Subang的業餘友誼賽中，35歲FBI Subang球員Septian Raharja在後防突然被一道閃電擊中，馬上變成火球倒地不起，隊友們紛紛衝上前去查看，其後有人緊急呼救。

球衣燒成碎片球靴著火

據報道指，Raharja倒下時仍有呼吸，惟雙腿被灼至紅色、胸口有紅黑色傷痕，球衣也遭燒成碎片，球靴亦著火。Raharja被送院搶救不久，便宣告不治，遺下妻子及兩名孩子。妻子接受訪問時表示，丈夫近年因膝傷已減少踢波，故很少答允丈夫出席球賽。

他是一個好人，也是兩名孩子的好爸爸。

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有目擊者表示，最初聽到雷鳴後，有第一道閃電先擊中球場外的防護措施，僅一秒後便出現第二道閃電擊中球員。Septian Raharja所屬球會FBI Subang賽後在社交平台上載其比賽照片悼念，該聯賽另一場波賽前亦舉行默哀儀式。

這是印尼過去一年來，第2宗有足球員被閃電劈中事件。去年東爪哇博若內戈羅（Bojonegoro）一名年輕球員，也在比賽中途被閃電擊中，一度心臟驟停，幸好20分鐘後恢復意識，經搶救後保住一命。

圖中的桅桿雖然比人高，但由於那人不是站在桅桿的有效引雷範圍內，仍有機會被閃電擊中。（香港天文台圖片）

天文台：閃電不一定只擊向高物件

香港天文台曾撰文指出，很多人以為閃電只會擊向最高物件，其實閃電是源於離地很高的雷雨雲，地上的物件對其路徑影響非常低。

較高的物件確實會因為它與閃電之間的空氣阻隔較少，而比較容易受到雷擊，然而，要這個影響發揮作用，閃電必須處於物件非常近的距離，此距離大約等於物件的高度。例如一根4米高的桅桿只能吸引距離它4米以內的閃電。因此，即使你看見附近有一些高聳的物體，也不代表你完全沒有雷擊的危險，因此在天氣惡劣下，凡到戶外活動都有危險。

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責任編輯：王明芳

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