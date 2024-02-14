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利瑪竇丨劉松仁不再接戲淡出幕前　松哥屢傳患病親回身體狀況

娛樂 13:15 2024/02/14

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最緊要見到松哥身體健康！

殿堂級演技達人劉松仁，2019年首次為音樂劇《利瑪竇》執導，他形容當時「乜都唔識」，但受相識六十載的神父恩保德（Giampietro）所托，硬着頭皮接受「任務」。至今《利瑪竇》演出共20場，今年4月將於香港文化中心三度公演，由劇本、演員、音樂、舞台設計及服裝等等，均由松哥親自育成，他揚言：「我擺晒我自己落去，我自己行緊最後嘅階段，裏面其中一個就係《利瑪竇》。」

日前，松哥以導演身份聯同男主角王梓軒齊齊受訪，是次三度公演更加入數十人管弦大樂隊及100位中學生參與演出，梓軒說：「自從上兩次公演之後，我哋有機會同唔同學校交流，所以松哥趁今次畀多啲學習嘅機會佢哋，先有呢個合作。」

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邀請現場演奏樂隊

至於管弦樂部分，松哥坦言向來有這個想法，只因冇錢未能成事：「而家機玄巧合邀請到現場演奏樂隊，我希望觀眾可以更加投入，享受成個戲嘅精神。」另外，由於主導音樂劇《利瑪竇》的恩神父去年離世，松哥透露將加入紀念環節，大讚對方為香港貢獻良多。

問到為何會執導傳奇人物利瑪竇的音樂劇？松哥笑稱「好奇怪」，雖然與恩神父深交多年，但對方從未邀請他作任何演出：「佢知道我唔係好做教會嘅嘢，因為我好怕hard-sell。」

松哥為《利瑪竇》執導。

松哥好準備

10年前，恩神父首次邀請松哥演出舞台劇《流芳濟世》，原本已有4齣戲在身的他，根本冇暇演出：「點知4部戲都同我講要延後，咁我冇得推啦，於是就開始第一次同佢合作。5年後，佢叫我做導演，我乜都唔識，好彩有好多人幫我，第一個我就搵梓軒，嗰時乜都未有㗎。」

過程中，松哥專心一致做好準備，從未為身負重任而產生壓力，他說：「Journey！旅途就係你不停咁行，只要你肯行，你就會逢遇，咁你就會一路行落去。」

王梓軒與松哥

梓軒感激松哥指導

相反被松哥點名做男主角的梓軒卻「壓力山大」：「松哥初初叫我研究個戲，我榮幸之至，但係松哥叫我演利瑪竇，我係好耐都冇答應。好大壓力喎，我何得何能？後來就係行咗先，最重要唔係我或者我嘅感受，最重要係件事喺大家心入面有個影響。」

梓軒感激由籌備至演出期間，松哥經常指導他，同時亦令他更相信自己：「如果安排咗大家一齊做，而你覺得自己唔值得，你係嘥咗人哋時間，係唔可以容許呢樣嘢。松哥提點我，我係用個好感激嘅心，如果佢唔提我，我就好驚㗎啦，即係冇得進步。」

他更分享過程中最大的得着，遇到問題不應該視之為「障礙」而是「練習」：「有問題，即係你要去解決，呢個係令你向前嘅，但係你當問題係一幅牆嘅話，就會好怯，你會企咗喺度。」

親自飛往新加坡與Kit接洽

《利瑪竇》的旅程的確充滿美麗的相遇，先有王梓軒，還有女主角陳潔儀（Kit）。松哥用「得意」形容Kit的加入，他透露原本已經有女主角：「個戲由業餘變咗職業，監製叫我搵個再有份量啲（女主角），我話唔得，人哋喺我最艱難嗰時答應我。」

最後，原定的女主角主動辭演，於是松哥找來鄧卒雯：「點知佢話你唔應該搵我，佢就介紹佢好朋友阿Kit。」松哥更隆重其事親自飛往新加坡與Kit接洽：「講晒成件事、講劇情，講咗幾個鐘，咁佢去廁所，佢話喺廁所聽到首歌，好似有把聲話『你要做呀』，嚇到佢即刻應承我，好好笑。我直頭覺得係神蹟！」

松哥自爆唔鍾意演戲。

自爆唔鍾意演戲

松哥坦言非常享受創作與排練的過程：「真係好有力量，我哋演電視，係透過電視打入觀眾個心入面，影響你，舞台劇係成班一齊影響啲觀眾，好一致，好強勁嘅能量。每次我都睇到喊，唔知點解好感動。」雖然如此，松哥卻從未想過參演其中：「我淨係想做觀眾，我唔鍾意演戲㗎，講出嚟都好笑，我唔係享受演戲嗰啲人嚟。（但係你演咗40年喎？）係呀，唔通唔使食咩？哈哈哈。」

不會再接戲

梓軒經常稱松哥為恩師，但兩人的相處更像「好兄弟」，訪談期間有講有笑而且默契十足，問到松哥是否視梓軒為Buddy？他大笑說：「我唔理呀，我下半生交咗畀佢！」身旁的梓軒笑到差點掉在地上。

近年在幕前甚少見到松哥，他更坦言不會再接戲，只因所有心思擺到《利瑪竇》上：「我冇（其他）計劃，我擺晒我自己落去，我自己行緊最後嘅階段，然後裏面其中一個就係《利瑪竇》。」對於早前傳出他身體欠佳，松哥大笑回應：「我嘅狀況點，讓你哋話畀佢哋聽。」

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曾傳中風消息

於2019年底，曾傳出劉松仁中風的消息，及至翌年初，劉松仁被拍到撐住拐杖由太太攙扶陪到健康中心做物理治療，不過松哥透過經理人回應只是在做舞台劇期間跌傷。

至於近年松哥也沒有出席公開活動，也沒有參與劇集演出，但他不時跟圈中好友聚首，包括米雪、李龍基、石修和羅蘭等。

跟松哥認識多年米雪，知道松哥身體出狀況後，即介紹中西醫給松哥接受治療，又陪對方做氣功、行山，讓松哥快點康復。

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去年罕有出席活動

去年松哥現身王梓軒與石祐珊聯合創立元娛樂製作平台展示會，當時王梓軒已透露與松哥再度合作，又指對方覺得這些新科技很有發展空間，同時又可以令觀眾享受更多，所以都好想做多作新嘗試，而當時見松哥面色紅潤，狀態相當不錯！

撰文 : TOPick柴犬出動

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