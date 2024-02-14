飛黃騰達丨Ivy蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動　COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】

▲ COLLAR顏值擔當Ivy So在拍攝《飛黃騰達》時，嚴格控制飲食。

ViuTV原創劇《飛黃騰達》熱播當中，上次被劇組寵溺餵食的COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）指今次嚴格戒口，不過就笑言被同劇演員和幕後搞到好大壓力！

飛黃騰達丨COLLAR顏值擔當Ivy So出席新劇記者會 Sica有份唱主題曲《The Money Game》

Ivy So獲封「蘇腫」

Ivy So指：「如果嗰排有Show或者有拍攝嘅話，就會食少啲。佢地就會問做咩唔食嘢？但係如果我一完咗個show食返嘢，佢地就會話做咩食野呀？會肥㗎！真係好難捉摸呀。」

陳安立（Brian）就爆Ivy有個花名叫「蘇總」，她無奈地解釋指：「佢地成日笑我水腫嘅時候就係蘇腫。」

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Ivy So努力做運動

同劇的黃浚銘（Boris）和黎展峯（Andy）表示十分佩服Ivy，因為就算只有4至5小時休息時間，她都十分堅持要抽空做運動。

Andy亦大爆Ivy為食的一面：「最深刻係有次要拍打交嘅戲份，大家要用薯片去互相襲擊對方。一Cut機，佢就去執枱面嘅薯片嚟食。」

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