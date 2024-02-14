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最豪婚宴｜浮誇婚禮豪砸千萬延開308席不收人情　過萬元一圍食盡18道名貴菜式

家事百科 15:30 2024/02/14

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熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

內地有一場極盡豪華的婚宴，延開308席由場地佈置到18道婚宴菜餚，有帝王蟹、鮑魚、蟲草等，網民大呼羨慕！

結婚是人生大事，不少新人都希望能將婚禮辦得體面，留下一個美好的回憶。在內地有一場極盡豪華的婚宴，延開308席，場地佈置金碧輝煌，每圍值過萬元食盡18道菜，有帝王蟹、鮑魚、海參、蟲草等，但主人家卻不收人情。網民大呼羨慕！

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一則來自內地小紅書博主「東北智哥一家人」的訪問，拍片大談婚宴的美食。位於廣東湛江吴川內，有一家林姓的企業家娶新抱，豪花千萬婚宴大排筵席。影片開始就有門面長廊，標示「林府婚慶」，迎賓的紅地毯及燈籠延至市外。

浮誇婚禮延開308席

場地設有雕像、噴泉和樂團現場演奏，場外更泊滿多架千萬名車。環觀婚禮場地搭建了一個可容納三百多圍的棚架和舞台，場內採用歐式風格，綴滿水晶燈、鮮花等裝飾，場內充滿喜慶氛圍。

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索價過萬一圍食盡18道菜

這場婚宴菜單連小食、果盤等，合共有18道菜，每圍索價過萬。食物交由會場旁搭建的廚房處理。除了乳豬、魚翅、炸子雞等常見菜色，還有帝王蟹、花膠、鮑魚、海參、魚翅龍蝦仔粥等，當中「蟲草水鴨湯」，每盅也放了5條蟲草，索價已達300元人民幣。最令網民羨慕的除了博主飲飽食醉，原來主人家還不收人情。

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有網民在小紅書留意到婚禮的其他細節，這場婚禮禮金的金額更是浮誇，被指「彩禮一個億，嫁妝800萬」，令網友高呼「貧窮限制想像」，更多網民留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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