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鄭中基演唱會丨Ronald大年初四紅館開騷　「阿仔」Edan驚喜現身自備厚禮送「老豆」

娛樂 12:30 2024/02/14

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熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

睽違3年，鄭中基（Ronald）再度在香港開騷，在昨日（2月13日）於紅館舉行《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》首場演出。

農曆新年在香港開show，Ronald說：「今次係我第3次農曆新年喺紅館開show，上一次係2019年，而我畢生都只係喺紅館開過4次演唱會，真係十分之匪夷所思呀！」

鄭中基初四紅館開show密密練歌　Ronald抽空現身市集拜早年

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》

中基彈Ukulele

演唱會以《搬屋》、《想愛你》、《黑色風暴》和《天意》開場，歌迷們聽得如癡如醉，然後以練習多時的Ukulele帶來兩首歌《Some where over the rainbow》及《What a wonderful world》。

除了Ukulele，Ronald以結他自彈自唱《晴天陰天雨天》，再一連串唱出《閉目入神》、《許願樹》、《八爪魚》、《救救我》、《不好笑》、《我代你哭》，歌迷紛紛沉醉起來。

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呂爵安登場撐「老豆」

首場演出有「阿仔」呂爵安（Edan）做嘉賓獻聲支持，在唱《有種》時還一同向觀眾拜年「逗利是」，現場氣氛十分高漲，尖叫聲爆棚。

收穫不少的Ronald說：「逗返嚟嘅利是會全數捐出去。」然後Edan還送了一份「厚」禮給Ronald。

Edan說：「我同『老豆』係因為拍《闔家辣》識，當時佢嘅角色係負責切辣椒，咁所以我想送對『厚』手套俾佢。」兩位一人戴上一隻手套合唱《傷心的小鸚鵡》，引得觀眾大笑。

Edan任鄭中基演唱會嘉賓。

演唱會尾聲，全場觀眾一同合唱《無賴》，Ronald相當感動。

完場後歌迷仍然不肯離場，更點起歌來，一向寵粉的Ronald當然會滿足大家，再度唱出多首歌曲包括《青春痘》、《三生有幸》首場演出在大家浸沉氣氛下順利完成。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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