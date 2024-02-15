  • 25°C
香港時間 : 2024215日 (週四) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百年意國肉舖8代掌香港開扒房　屠夫的愛情從一塊牛扒開始

休閒消費 17:24 2024/02/15

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

Dario Cecchini與妻子Kim Wicks相處十數年依然情深款款的眼神，真是羡煞旁人。（王茵芸攝）

出生並成長於意大利潘扎諾（Panzano）、兒時夢想是成為一名獸醫，命運卻讓Dario Cecchini繼承了小鎮上唯一一家、Cecchini家族已經營了250 年的肉舖，成為其第八代掌門人。經過長時間的揣摩，今天，他被《紐約時報》譽為「世界上最偉大的屠夫」。

潘扎諾人口大約只有1,000人，Dario家境並不富裕，他和家人常年以肉舖客人們挑剩的動物部位作餐食，以至年幼的他以為父親處理的動物都只有頭、蹄、尾巴這些部位，到18歲時他才第一次嘗到牛扒作為生日禮物。

老饕必點的 Chianti Tartare，光看現場製作的過程已是一大享受，味道也相當驚艷。（王茵芸攝）

他的祖母會用精湛的廚藝把食材烹飪的非常美味，Cecchini家族的家訓是負責任和尊重︰他們認為動物應該受到尊重，包括給予動物們充裕的生活空間、優質的糧草，還要向動物致謝、好好利用動物身上的每一部分︰from nose to tail，因為它們用生命滋養了我們。只要以適當的手法烹調，每一個部位都是美味的。

Dario深信︰「肉不是商品，而是生命。」他認為從飼養到屠宰方式，都應該以尊重動物為先。而目前幾乎所有工業化農業，都將動物視作生產蛋類、奶類和肉類商品的機器，飼養環境太過狹小，並被餵食大量的抗生素和激素。

向動物致謝

為慶祝亞洲地區的首間Carna by Dario Cecchini開幕而專程來港的Dario說，2025年將是他踏入屠夫生涯的第五十年。他講述了一個古老故事︰有一天，森林中發生大火，所有動物都爭相逃離火源，獅子突然停下了腳步，他看見一隻蜂鳥啣着一滴水珠向火場飛去，獅子對蜂鳥喊︰「你瘋了嗎？你會被燒焦的！」 蜂鳥回答說︰「我只是在盡心做我力所能及的事。」

Dario 的招牌動作︰牛肉烤好後他會左手托着牛肉、右手舉起號角吹奏並走遍全場，然後大咬一口！（王茵芸攝）

Dario謙遜地表示希望盡自己的一分力，令屠宰業變得更好，也希望透過Carna餐廳將「向動物致謝」這個信息延續下去，達成可持續餐飲的理念。

Dario很高興再次來到香港，並稱讚主廚Danielle Milliani 是值得信任的夥伴、理解並承諾會遵循他的理念。Dario相信「屠夫+好廚師」的組合，會讓Carna的未來變得更美好。他強調，在Carna，食材的每一部分都不會被浪費。主廚Danielle則表示，Dario顛覆了他的認知，令他開始尊重所有事物，同時感謝Dario教會他如何盡用動物的每一個部分。

最新影片推介：姚焯菲+鍾柔美+詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔

屠夫的愛情

Dario是很有感染力的人，他的妻子Kim Wicks形容Dario對肉類充滿熱情，對任何人都很慷慨。Netflix《Chef's Table》影集的播出，令他更受歡迎（他參與了第六季的拍攝），在他的店舖裏，每天都擠滿了來自世界各地的粉絲們。看到他手捧大塊牛肉熱情大喊，所有人都會被深深感染。

十幾年前，美國女生 Kim Wicks 出現在Dario的店裏，她是來買牛扒的，Dario立即被她的美麗吸引住了。現在 Kim 會陪伴 Dario 出席各地的活動，擔任他的私人繙譯。語調溫柔的 Kim 總是不疾不徐地精準表達 Dario 所說的每一字每一句。無肉不歡的 Dario 公開宣稱 Kim 是他此生摯愛，肉只能排第二位。

點擊圖片放大
+4
+3

城中最新扒房

Carna by Dario Cecchini選址在新開幕的Mondrian Hong Kong頂樓，室內設計大量使用木元素，溫暖而奢華，帶濃濃的文藝復興時期風格。面對維港的方向全數採用落地玻璃窗，讓顧客們享受美食的同時也大飽眼福，餐廳目前只提供晚餐服務。

Info
Carna by Dario Cecchini
地址︰尖沙咀赫德道 8A Mondrian Hong Kong 39樓
電話︰3550 0339

記者：王茵芸

相關文章

臨時劫案丨張可頤跨過事業瓶更添自信　4年未拍劇曾推TVB製作：不想重覆
14:00 2024/02/14
臨時劫案丨張可頤跨過事業瓶更添自信　4年未拍劇曾推TVB製作：不想重覆
暖心車長︱4個月獲逾40封讚賞信　城巴車長3個暖心舉動獲乘客表揚
14:13 2024/02/09
暖心車長︱4個月獲逾40封讚賞信　城巴車長3個暖心舉動獲乘客表揚
正能量｜棄入娛圈接手家族海味店　老闆娘夥白只直播教選賀年貨
11:59 2024/02/09
正能量｜棄入娛圈接手家族海味店　老闆娘夥白只直播教選賀年貨

你可能感興趣

臨時劫案丨張可頤跨過事業瓶更添自信　4年未拍劇曾推TVB製作：不想重覆
14:00 2024/02/14
臨時劫案丨張可頤跨過事業瓶更添自信　4年未拍劇曾推TVB製作：不想重覆
暖心車長︱4個月獲逾40封讚賞信　城巴車長3個暖心舉動獲乘客表揚
14:13 2024/02/09
暖心車長︱4個月獲逾40封讚賞信　城巴車長3個暖心舉動獲乘客表揚
正能量｜棄入娛圈接手家族海味店　老闆娘夥白只直播教選賀年貨
11:59 2024/02/09
正能量｜棄入娛圈接手家族海味店　老闆娘夥白只直播教選賀年貨
正能量 餐廳情報 美食 愛情 晚餐 廚師 牛肉 Netflix 意大利

最高瀏覽

香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）