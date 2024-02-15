百年意國肉舖8代掌香港開扒房　屠夫的愛情從一塊牛扒開始

▲ Dario Cecchini與妻子Kim Wicks相處十數年依然情深款款的眼神，真是羡煞旁人。（王茵芸攝）

出生並成長於意大利潘扎諾（Panzano）、兒時夢想是成為一名獸醫，命運卻讓Dario Cecchini繼承了小鎮上唯一一家、Cecchini家族已經營了250 年的肉舖，成為其第八代掌門人。經過長時間的揣摩，今天，他被《紐約時報》譽為「世界上最偉大的屠夫」。

潘扎諾人口大約只有1,000人，Dario家境並不富裕，他和家人常年以肉舖客人們挑剩的動物部位作餐食，以至年幼的他以為父親處理的動物都只有頭、蹄、尾巴這些部位，到18歲時他才第一次嘗到牛扒作為生日禮物。

▲ 老饕必點的 Chianti Tartare，光看現場製作的過程已是一大享受，味道也相當驚艷。（王茵芸攝）

他的祖母會用精湛的廚藝把食材烹飪的非常美味，Cecchini家族的家訓是負責任和尊重︰他們認為動物應該受到尊重，包括給予動物們充裕的生活空間、優質的糧草，還要向動物致謝、好好利用動物身上的每一部分︰from nose to tail，因為它們用生命滋養了我們。只要以適當的手法烹調，每一個部位都是美味的。

Dario深信︰「肉不是商品，而是生命。」他認為從飼養到屠宰方式，都應該以尊重動物為先。而目前幾乎所有工業化農業，都將動物視作生產蛋類、奶類和肉類商品的機器，飼養環境太過狹小，並被餵食大量的抗生素和激素。

向動物致謝

為慶祝亞洲地區的首間Carna by Dario Cecchini開幕而專程來港的Dario說，2025年將是他踏入屠夫生涯的第五十年。他講述了一個古老故事︰有一天，森林中發生大火，所有動物都爭相逃離火源，獅子突然停下了腳步，他看見一隻蜂鳥啣着一滴水珠向火場飛去，獅子對蜂鳥喊︰「你瘋了嗎？你會被燒焦的！」 蜂鳥回答說︰「我只是在盡心做我力所能及的事。」

▲ Dario 的招牌動作︰牛肉烤好後他會左手托着牛肉、右手舉起號角吹奏並走遍全場，然後大咬一口！（王茵芸攝）

Dario謙遜地表示希望盡自己的一分力，令屠宰業變得更好，也希望透過Carna餐廳將「向動物致謝」這個信息延續下去，達成可持續餐飲的理念。

Dario很高興再次來到香港，並稱讚主廚Danielle Milliani 是值得信任的夥伴、理解並承諾會遵循他的理念。Dario相信「屠夫+好廚師」的組合，會讓Carna的未來變得更美好。他強調，在Carna，食材的每一部分都不會被浪費。主廚Danielle則表示，Dario顛覆了他的認知，令他開始尊重所有事物，同時感謝Dario教會他如何盡用動物的每一個部分。

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屠夫的愛情

Dario是很有感染力的人，他的妻子Kim Wicks形容Dario對肉類充滿熱情，對任何人都很慷慨。Netflix《Chef's Table》影集的播出，令他更受歡迎（他參與了第六季的拍攝），在他的店舖裏，每天都擠滿了來自世界各地的粉絲們。看到他手捧大塊牛肉熱情大喊，所有人都會被深深感染。

十幾年前，美國女生 Kim Wicks 出現在Dario的店裏，她是來買牛扒的，Dario立即被她的美麗吸引住了。現在 Kim 會陪伴 Dario 出席各地的活動，擔任他的私人繙譯。語調溫柔的 Kim 總是不疾不徐地精準表達 Dario 所說的每一字每一句。無肉不歡的 Dario 公開宣稱 Kim 是他此生摯愛，肉只能排第二位。

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城中最新扒房

Carna by Dario Cecchini選址在新開幕的Mondrian Hong Kong頂樓，室內設計大量使用木元素，溫暖而奢華，帶濃濃的文藝復興時期風格。面對維港的方向全數採用落地玻璃窗，讓顧客們享受美食的同時也大飽眼福，餐廳目前只提供晚餐服務。

Info

Carna by Dario Cecchini

地址︰尖沙咀赫德道 8A Mondrian Hong Kong 39樓

電話︰3550 0339

記者：王茵芸