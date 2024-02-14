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好人好事︱初二凌晨搭港鐵暈倒　港女獲熱心女護士檢查　憑3症狀判斷或腦血管出事

都市病 19:00 2024/02/14

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熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

初二凌晨搭港鐵暈倒，港女獲熱心女護士檢查，憑3症狀判斷或腦血管出事。

人間有愛！一名深圳女護士在大年初二凌晨（11日）於港鐵上，遇到一名年輕女子突然暈倒，她迅速上前詢問，憑對方的3個症狀判斷出她並非低血糖，於是緊急聯絡車長召停列車後，讓職員將她帶下車治理，其熱心相助的舉動獲網民激讚。

最新影片：

Sick問識答
【Sick問識答】胸部出現硬塊等同患癌？ 醫生拆解乳癌7大常見症狀

曾在深圳三甲醫院任職心血管內科護士、現來港做陪診員的事主，在内地社交平台「小紅書」以「大年初二凌晨，我在香港地鐵救了一位女生」為題發文，指自己在年初二凌晨下班後坐上地鐵，當時車廂内滿是觀賞完煙花匯演回家的乘客。突然間，車廂前方發出巨響，所有乘客衝上前圍觀，期間有人大喊求助：「這裡有沒有醫生？有人暈倒了。」

摸脈博詢問病史 判斷病情不簡單

事主繞過人群，發現倒地的是一個約20多歲的年輕女子：面色蒼白但無痛苦面容，四肢軟弱無力。事主再上前摸了一下女子的頸動脈：

「有搏動，大概70次左右，脈率正常。然後和她對話，她張不了嘴說話，於是我俯身湊到她耳朵邊問她有沒有吃晚飯，她點頭表示吃了；（再問）以前有沒有甚麼疾病、有沒有頭痛，她搖頭，意識清醒。」

同時，事主身邊的男乘客亦反應迅速，按下緊急按鈕通知港鐵職員。列車停站後，2名職員即跑來詢問病人情況，在確定她有意識的情況下，將她扶起抬了出去。

事主事後表示，暈倒女子並非一般常見的低血糖症，而可能是腦血管意外：

「她沒有出汗，心率加快，脈搏細弱等症狀，都排除是低血糖症。她這麼年輕，既往又沒有病史，很有可能是腦部有問題。先天性腦血管畸形、腦血管瘤、顱內佔位性病變等，都會壓迫血管，出現腦血管意外。」

事主最後坦言，暈倒女子實屬幸運，沒有發生最壞的猝死情況，祝願她能夠平安度過危機。同時呼籲、希望更多民衆了解急救知識，好在遇到緊急情況的時候可以自救或挽留他人。

網民激讚：感谢你拯救了一个生命

事主的帖文引起關注，紛紛讚賞事主是好心人，必有福報：

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腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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10大猝死徵兆

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