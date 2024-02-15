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創業追夢｜酒店甜品總廚創業賣手工曲奇　私藏逾500經典配方隨時變出驚喜

休閒消費 17:39 2024/02/15

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

陳月平師傅擁40年甜品製作的深厚功力，腦中儲藏着數百至上千種甜品或曲奇的食譜。（王茵芸攝）

自去年中開始在網上售賣手工曲奇的Manen Bakery，半年間口碑良好，更決定在 The Southside 開設第一家實體店。店名Manen，是丹麥文「月亮」的意思，他們深信甜品是聯繫和情感表達的一種方式。

Manen的顧客群由網店開始，絕大多數為職業女性和需要照顧家庭的媽媽們，口耳相傳之下忠實顧客穩定增長，也不時在商場以 pop-up store 形式做短期實體銷售，現時正於海港城作為期3個月的 pop-up store。

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有機食材全人手製作

產品方面，從網店開業起就維持 6 個經典款，包括燕麥葡萄乾、可可牛油、咖啡等，其中層次豐富的杏仁口味特別受歡迎。記者則認為新推出的芝麻口味最為驚艷︰餅面鋪滿芝麻粒、餅身滿滿的芝麻濃香，且入口即融。

每逢節假日或特別日子，店家會推出2至3款期間限定新口味，例如去年聖誕節推出的佛羅倫薩脆餅（Florentine cookies）大獲好評，至今仍不斷有顧客詢問何時會再上架。今年農曆新年期間的限定款︰鳳梨撻，原材料鳳梨醬遠從新加坡進口，特點是菠蘿味道真實帶微酸，香甜而不膩；農曆新年更特別設計了3款禮盒包裝以供客人選擇。

Manen强調選擇有機食材，部分原材料由新加坡、新西蘭和美國等地進口，在葵涌的廠房以全人手製作，絕無添加。另一個特點是選擇少糖配方，部分產品不含蛋的成分，符合現代人追求健康的要求，口感也分外鬆軟。創辦人之一陳月平師傅笑稱，即便是沒牙的老人家，也可以享受Manen的產品。

Manen 為農曆新年推出的禮盒套裝，共有3款可選（售價$499~$599不等）。（王茵芸攝）

創新產品研發

陳師傅1979年尾來到香港，隨即進入香港喜來登做學徒，學習製作各式甜品。1990年前往新加坡喜來登服務了10年之久，期間代表酒店外出參賽，獲得不少獎項，後期更獲邀擔任比賽評審。辭去酒店甜品總廚的職位後，陳師傅在新加坡開設自己的餐飲店舖和朱古力工廠。近年回港，機緣巧合下認識了現在的合作夥伴，並創立 Manen Bakery，擔任產品研發及生產的重任。

陳師傅最開心滿足是聽到顧客對他的出品讚不絕口，他也很歡迎顧客回饋意見。在長達約40年的甜品生涯中，陳師傅坦言最大的煩惱是尋找肯吃苦、願意傳承的接班者。甜品這一行業工作時間長、需要不斷創新，而且需要揣摩顧客口味，他笑言南區和尖沙咀的顧客，口味可能已經略有不同，所以很少年輕人願意入行，加上租金昂貴也是經營困難之一。

對於為何選擇黃竹坑的The Southside？陳師傅覺得此商場雖然規模不大，但是本區的居民一般消費能力較高，而且交通方便，可以吸引附近住宅區的居民前來購物。他稱，商場場地新、較注重親子客戶，也有機會吸引前往海洋公園遊玩的市民到此消費。他期望商場能盡快全面開張，以增加人流。

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500種經典曲奇配方

現時第一間實體舖的反應不錯，Manen 的合夥人們已經開始在港鐵沿綫尋找合適的地點，比如尖沙咀、旺角等消費能力較高的地區，開設分店。將來也會推出曲奇以外的產品。陳師傅腦中有約500種經典曲奇的配方，可輕易變化出上千種不同口味的曲奇。他自豪地說︰「無論係肉類還是蔬菜，我都有好多配方。例如蝦曲奇、咖喱蟹曲奇、辣椒曲奇、軟曲奇（soft cookies）等等，我全部都做到。」

INFO
Manen Bakery
營業時間︰11am - 8pm
地址︰黃竹坑站香葉道11號The Southside G / F Shop 11

記者：王茵芸

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