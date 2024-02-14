鄭啟泰逝世丨鄭啟泰57歲生忌　未婚妻王雁芝晒甜蜜照紀念：愛要及時

新城電台DJ鄭啟泰本月3日驚爆死訊，終年56歲，令不少圈中人大感傷痛。昨日（2月13日）是鄭啟泰的57歲生忌，其未婚妻王雁芝（Angie）在社交網甫出多張二人的甜蜜照，又拍片自爆為對方做了一件老土事。

鄭啟泰逝世丨新城製特輯紀念鄭啟泰 未婚妻王雁芝：I Love you 老公!

大晒甜蜜照

除了是啟泰的生忌外，今日適逢是情人節，面對未婚夫突然離世，Angie萬般不捨，但再不捨終需要說再見。

她發文：

「生日快樂鄭啟泰❤️

愛要及時！好老土，但係我地就真係好明白，我們兩位都比較直接，他已經求婚了，我相信我們都沒有遺憾吧！曾經他問我是否真的很愛他，我說是，他就說他嘗試克服結婚的恐懼，我們結婚吧！」

▲ 昨日是鄭啟泰的生忌。

她指與對方一起的這兩年是人生最開心的事，今生無悔，永遠愛他：



「雖然我們年齡有點距離，但是我們相處下來是非常非常舒服的。我們簡直就是生活在自己世界裡。

這兩年是我最快樂的兩年，認識你是我最大的福氣，不管其他人怎麼說，你我都知道我們是最合適的❤️❤️永遠愛你。」



昨日，Angie又帶兩隻愛犬到鄭啟泰生前最愛的愉景灣散步，其間還於心鎖長廊掛上愛情鎖以紀念對方，Angie寫道：「昨天您的生日，做了一件老土的事，掛住您。」

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