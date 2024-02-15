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樂極生悲丨年初二在家聚餐疑食太快　男子進食1類食物鯁喉亡　家屬1原因暫難領遺體【附鯁喉急救5步驟】

食用安全 19:09 2024/02/15

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新年聚餐本是喜慶事，不過高雄一名47歲男子日前趁新年與家人食飯聚餐時，疑被花枝丸鯁到喉嚨，讓他當場失去呼吸心跳，送院證實死亡。

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Healthy Life
Healthy Life｜90歲方太分享養生之道　細數上電視教煮餸昔日故事　硬淨背後只為5子女

綜合台灣傳媒報道，47歲姓林男子於本月11日(初二)與家人聚餐，期間懷疑進食時過於急速，不慎被花枝丸鯁到，當場倒地且失去呼吸心跳，送院搶救後仍不治身亡。

據了解，於醫院開出的診斷證明上，雖然沒有寫到具體的死亡原因，但卻標示「到院前已經心跳休止，疑似異物梗塞，搶救無效」；死者家屬亦指出，林男平常精神狀況不穩定，因此吃飯較急，懷疑因此肇禍。

由於現在正值春節連假，醫院的行政部門尚未開工，因此目前僅能請死者家屬等到過年後，才能向醫院申請相關病歷，再行決定後續的處置，目前家屬還無法領回遺體，所幸林男家屬都能諒解，並無為難相關人員。

「謙烈治急救法」救治鯁喉者

對於鯁喉的風險，香港消防處曾推出影片，由「任何仁」示範如何利用「謙烈治急救法」協助鯁喉人士，但留意如果此法無效，應及早報警求助。片中「任何仁」示範「謙烈治急救法」，先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，拳頭放準肚臍上方和胸骨下方的位置，用雙手用力向內，向上地抽向他的上腹，重複以上動作直至患者吐出阻窒物：

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詳細步驟：

  • 1. 站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。
  • 2. 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。
  • 3. 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。
  • 4. 以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。
  • 5. 重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

6大鯁喉高危食物

不少食物容易造成鯁喉，食物安全中心曾分享6大鯁喉高危食物，小童及長者在日常進食時亦需多加注意：

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