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婚後事丨陳自瑤演繹丈夫出軌之無奈　Yoyo羅子溢相隔14年再合作

娛樂 13:09 2024/02/14

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陳自瑤在《婚後事》首當女主角。

陳自瑤（Yoyo）首當劇集女主角的TVB劇《婚後事》，有羅子溢、王敏奕、羅天宇、黎諾懿及賴慰玲一同參演，並由《香港愛情故事》新進監製林肯、夥拍《BB來了》編審黃秉怡攜手合作。

「有人覺得上床係出軌，但有人覺得𥄫女已經係不忠」，由愛情到婚姻世界，到底能否真的黑白分明？《婚後事》以探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心。

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陳自瑤在《婚後事》首當女一。

劇集由6個不同的主角以各自的視點為大家揭開故事不同面貌及真相，讓觀眾多角度了解人性、愛情定義及意義。

同時，亦能與劇中主角潘善仁Tim（羅子溢飾）、張明芯Emma（陳自瑤飾）、呂靜海Mira（王敏奕飾）、程天暉（羅天宇飾）、甘誠鈞 Davey（黎諾懿飾）及呂靜林Gina（賴慰玲飾）齊經歷離婚、報復、出軌、不忠、結婚、放手及重生等不同議題最黑暗但又最光明一面，從而一起成長：「只要曾經深愛過、心碎過的人，都會共鳴」。

 展現愛情與婚姻的掙扎

《婚後事》其中一大特色是非一般傳統劇集拍攝及包裝手法，以四大章節「離婚（1-5集）」、「不忠（6-10集）」、「錯愛（11-15集）」、「修復（16-20集）」呈現不同風格的故事，每集均局限以一到兩個主角的視角作敘述，每5集還有一個小結局，然後過渡至下個章節，細味下像是一本「有聲有畫的愛情小說」。

雖然只有6個主角，但卻錯綜複雜地爆發出五角關係，保有Standard夫妻及情侶關係的同時，還赤裸地探索了肉體出軌、思想出軌、不忠、傾慕、守護、愛情拜金理論、第三者，甚至性幻想等極具爭議性的議題，以展現現實中愛情與婚姻的掙扎，了解充滿矛盾的人性。

《香港愛情故事》監製林肯新作《婚後事》。

背完美人妻出軌？

《婚後事》的主角是潘善仁與張明芯，大學時已墮入愛河的二人，拍拖多年後順理成章地結婚及生小朋友。

隨著時日過去，兩性關係的多元矛盾逐漸湧現，包括善仁不負責任又嗜賭的爸爸帶來極大的經濟壓力、子女教育方法大不同、女尊男卑等。

不過最大問題，還是性格沉鬱壓抑、眾人都以為是好男人典範的潘善仁、竟背著別人眼中的「完美人妻」張明芯出軌，一直幸福美滿的婚姻頓時崩毁。

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由20幾歲演至近五十歲

《婚後事》自開拍以來一直備受關注，除因是Yoyo自2004年參演處女劇《赤沙印記@四葉草.2》以來首度當女一之作，更盛傳她在劇中有不少突破傳統電視尺度的親熱戲。

不過觀乎官方今日（2月14日）發布的《婚後事》宣傳照，暫未見任何刺激官能場面，焦點反而落在一眾男、女主角的角力戲及爆喊場口。

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Yoyo受訪時坦言，《婚後事》劇本相當扎心，單看文字描述已足夠她「喊濕」數盒紙巾，正式拍攝時更是試過一日之內由頭喊到落尾；有時為了遷就拍攝場地，Yoyo又試過一日轉妝3至4次，由20幾歲至接近50歲的造型都有，絕對是演技、體力及速度大挑戰。

她憶述拍攝時的「苦況」亦忍不住笑言：「返到屋企真係攰到唔識郁，日日係咁喊係咁鬧係咁化妝變裝，唔單止唔夠瞓，忙起上嚟仲可能真係每餐只扒2、3啖飯就埋位。不過其實幾辛苦都值得，一來個劇本我好鍾意，二來今次係自《缺宅男女》後再同羅子溢合作，大家經驗多咗、又一樣畀個劇本感動到不得了，所以合作起上嚟好有火花，撞到好多嘢出嚟、好好玩。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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