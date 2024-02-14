營商之道丨支嚳儀無懼疫情化危為機　勇於接受員工批評：保持聆聽

▲ 支嚳儀與員工打成一片。

「關關難過關關過」一個疫情令不少做生意的人打亂計劃，損失慘重，甚至要及時「止血」離場。

支嚳儀（Venus）與拍檔堅守着品牌 ，即使在疫情期間，可謂全球經濟低迷，惟Venus沒有停下腳步，反而有心將店舗擴展到世界不同地方，皆因她覺得「有危就有機」。

Venus接受TOPick專訪表示：「我當初開這個店舖的終旨，是希望令世界多一點甜， 亦想這個品牌能夠宣揚到海外不同地方。」

營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢 創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上

有危就有機

當時她便選擇了菲律賓和馬來西亞開設分店，全因看中它們的商場便宜的租金：「這樣變相利潤就會上升，而且我選擇加盟的商業伙伴，他們不但社交媒體經營得很好，他們的危機處理反應亦十分強。」

Venus指即使遇上疫情，在當地的處理做法亦可靈活變通：「因為在馬尼拉人工相對較香港低，疫情的時候，我們首先整了個蛋糕底，之後就將所有忌廉的材料，放在一個袋再送到客人家中，之後他們便可打開APP，當地的職員就會與他們視像教學。」

▲ 支嚳儀在疫情中看到商機。（陳慧安 攝）

曾想在內地開分店

不過為何會選擇了這兩個地方為先，她解釋「不是我選擇它，而是它選擇我」，原來最初Venus一心想先打開內地市場，惟困難重重。

她說：「我與內地有關方面開了不同的會，他們第一個問題就問我，『你在內地開了第一間分店了嗎？』，因為我加盟就是想透過他們的資源開分店，但他們說不會只是看香港的數字，而且，他們用的社交媒體與香港又不同，所以對於我在香港店鋪的市場推廣能力又不太清楚，要我在內地開了第一間分店先，最終件事就這樣告吹。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最重要保持聆聽

最終捱過疫情，有望見到曙光，反危為機，現時店舖發展得愈來愈好，Venus自言經營之道就是要保持聆聽，「很多時候會被你的專業蒙蔽自己雙眼，那就會很容易忘記聆聽員工﹑拍檔以及批評的聲音，因為這些也是能令到我們進步的東西。」

她自言當員工猶如朋友一樣毫無架子，絕不是指責型的老闆：「當要批評或者想對方做好些的時候，我也會對對方說下次可以看得更清楚，因為我覺得指責﹑恐懼感不會令一個人進步， 所以我不喜歡用『管理』這隻字眼，我較喜歡用『領導』 。」

▲ 支嚳儀與員工關係好好。（陳慧安 攝）

願意接受批評

Venus續指當員工做錯事，反而會自我批評，「我會想是否自己表達不清晰，是否我選錯人去做？還是我的指示不夠清晰，而不是很生氣責罵對方『你聽唔明咩？』，因為這幾隻字是沒有用的，反而要用清晰的指引句子說給對方知道個問題所在。」

而且，她更喜歡員工給予意見，全因她認為這些也是令其進步的齒輪，「我覺得任何人向我提出意見，是想我做得更加好，我很感恩他們提出。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

毋忘初心

所謂「同行如敵國」，Venus開設的自助烘焙店也有不少競爭對手，究竟她認為自己有何優勝之處？

她透露市場的競爭對手約10多間，惟最重要堅守用心服務的核心，「你的誠意度是怎樣，客人一定會知道，他感受到我們用心對待，總之不論他們帶着甚麼情緒進入我們的店舖，離開時也一定要笑着走。而且，我們樂於解決他們任何問題，就算途中整爛了個蛋糕亦可拿回來，我們可再整一個全新給他，只要他們開心便是最重要。 」

Venus又指他們的APP是全港唯一一間去做，希望減少客人的迷茫程度，讓他們有個舒適的烘焙體驗。

至於將來的發展，Venus指會繼續堅守初心，更望在美加開分店，終有一天做到世界各地也有其烘焙店，為大家帶來苦中一點甜。

場地: Bakebe

記者：陳曉柔

營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢 創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上 上一頁

最新影片推介：姚焯菲+鍾柔美+詹天文專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5