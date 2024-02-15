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食用安全｜港媽用微波爐叮貝果　飯盒慘遭叮溶煙霧瀰漫　揭做錯1步貝果變「黑炭」【附使用微波爐6大注意事項】

食用安全 14:50 2024/02/15

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使用微波爐翻熱食物很方便，但使用時必定要小心。一名港媽日前使用微波爐加熱急凍貝果時，卻因加熱時間太久導致麵包燒焦成黑炭，連用來盛載麵包的塑膠飯盒也溶掉，差點釀成意外。韓國品牌保鮮盒本港代理商提醒大家用微波爐翻熱食物6大注意事項，每次最多叮3分鐘，而且勿連同膠蓋加熱。

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叮急凍貝果釀禍

該名港媽Emily在社交平台「小紅書」分享使用微波爐翻熱食物時發生意外，她表示，那天早上將一個急凍的貝果用塑膠飯盒盛載著，放進微波爐加熱做早餐。她指，當時放進微波爐前已取走盒蓋，調校加熱5分鐘便離開廚房，打算換完衣服後就可以吃。豈料，5分鐘後進入廚房發現微波爐正在冒煙，

「原來是塑膠飯盒溶掉了，弄得煙霧瀰漫，我以後一定不要再用塑膠飯盒了！」

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女事主上載翻熱後的飯盒和貝果的照片可見，膠飯盒內的貝果被燒焦至黑色，飯盒底部和側面亦變黑。她事後心有餘悸，「不敢想像以前用的時候，吃下多少化學物」，以後亦打算轉用玻璃飯盒較安全。

網民嘲：生米煮成熟飯

帖文下引來不少網民紛紛留言，指加熱麵包只需數十秒而已，嘲笑女事主加熱時間太久，「5分鐘飯盒不壞，貝果都著火了」。女事主回應指，以往曾經在公司用微波爐加熱5分鐘亦安然無恙，且貝果包裝寫著需要加熱5分鐘，自己只是跟著指示加熱，沒想到會釀成意外，「唔知係我個爐壞咗定飯盒太脆弱」。有網民指，包裝說明加熱5分鐘可能是指焗爐，並非微波爐，亦提醒她使用微波爐不同火力加熱會有所不同，「高火5分鐘雞翼也熟了」。

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表裡溫差變化太大 叮3分鐘都有機會爆

理大土木及環境工程學系、結構工程講座教授陳紹禮曾受訪表示，飯盒一般採用強化玻璃，如經雪櫃冷凍再以微波爐加熱，短時間內溫差變化太大，內層與外層玻璃膨脹速度不一，便產生爆裂危險。

陳紹禮又指，飯盒玻璃愈厚，因溫差問題爆裂的風險愈高，「如果放完冰格即刻叮，即使只係叮3、4分鐘，都有機會爆。」陳紹禮提醒大家應先將飯盒解凍，時間長短視乎不同牌子而定，可細閱生產商的指引。

使用微波爐6大注意事項

韓國品牌保鮮盒Glasslock香港總代理美新（何氏）有限公司代表黃先生接受《晴報》訪問時表示，過往不時發現顧客錯誤使用保溫盒，以下綜合使用微波爐翻熱食物時6大注意事項：

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加熱前要解凍

以微波爐或蒸爐加熱前，都必須預先解凍，建議最少15分鐘。

盡快放入雪櫃

為保持食物最佳品質，應在入盒後等15分鐘，待食物散熱後便放入雪櫃保存；回到公司後盡快將飯盒放入雪櫃。

每次最多叮3分鐘

建議放入微波爐加熱時，避免一次加熱太長時間。就一般公司及家用型號而言，每次不應加熱多於3分鐘，如發現食物未完全解凍，則再每次再加熱1至2分鐘。

加熱前打開盒蓋

為避菜汁在翻熱過程中四濺，不少人會在蓋上膠蓋放進微波爐，甚至未有解開飯盒扣，容易令飯盒因受熱不均爆裂。即使部分膠蓋有氣孔，但經常加熱仍有過熱變形危險，建議取走盒蓋才加熱。

高油食物要小心

高油食物加熱時溫度可超過攝氏逾200度，有機會令玻璃盒不能承受而爆裂，亦容易濺出。

玻璃保溫盒更佳

如需經常放入微波爐加熱，建議選用相對較耐用的玻璃盒；至於只是一般放在室溫或雪櫃保存食物，則可選擇較輕及較便宜的膠盒。

 

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