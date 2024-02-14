白髮齊眉丨選正佳節出歌祝福前度　鄧小巧：我唔鍾意過情人節

▲ 鄧小巧推出新歌《白髮齊眉》。

今日（2月14日）情人節，鄧小巧推出她今年首支派台作品、送上最諷刺的祝福，祝天下間的前度與現任《白髮齊眉》。

歌曲由馮穎琪作曲、鄧小巧填詞。歌曲講述祝福前度跟他／她的現任，祝福他們白髮齊眉、永結同心，不過一半發自內心，另一半是暗自心酸的一個祝福。

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▲ 鄧小巧新歌《白髮齊眉》。

小巧新歌靈感來自朋友

小巧透露，填詞靈感是來自身邊的朋友：「好多二十零歲結婚嘅朋友去到三十零歲，開始陸陸續續離婚，跟住又會開始陸續去傾到前度嘅話題。」

她續指：「例如前度、或者前度結咗婚、又或者唔一定係結咗婚，就算係一啲普通分咗手嘅前度，踏入佢哋三十幾歲，佢哋開始結婚嘅一啲對話，好似內心都有少少唔係咁順意、或者內心都唔係有咁真心嘅祝福佢哋嘅前度。」

▲ 鄧小巧新歌《白髮齊眉》MV。

小巧表示，這首歌是她出道以來錄音時間最短的一首歌曲，「亦都覺得係好暢快嘅一次，我諗由開始到錄完 ，講緊嘅係個零鐘，total錄咗兩次，所以其實都係幾順利。反而係首歌係一早就寫好，講緊嘅係一八年年尾定一九年，Vicky已經寫好咗，但當時因為種種嘅原因，都冇將首歌收錄落嚟。」

今日情人節，問到小巧如何跟老公白先生渡過，她坦言毫無準備，「我嘅情人節就好似普通日子咁樣過，真㗎！因為我唔鍾意過情人節，哈哈。因爲真係開心每日都係情人節。」

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