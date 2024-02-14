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絕世好爺爺丨75歲石修抱萌爆孫女過新年　開通爸爸身教兒子做顧家好男人

娛樂 16:21 2024/02/14

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熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

農厝新年是家人聚首一堂的機會，前年榮年爺爺的石修也三代同堂慶新年，日前他於社交網上載爺孫合照兼寫道「恭喜發財，利是𢭃來。」只見孫女陳翎（Luna）已經一歲大，石修穿上紅色冷衫，至於Luna以一身螢光粉紅裝束示人。

相中的石修抱著孫女流露滿足的笑容，反之Luna皺起眉頭，另外石修望著孫女，留意著Luna的反應，足見她以孫女為先，除了是一位有型爺爺外，石修更是寵孫的貼心爺爺。

【娛圈喜事】新抱誕女石修榮升爺爺　陳宇琛讚老婆「最強孕婦」

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貼心爺爺弄孫為樂

已甚少拍劇的石修近年湊孫為樂，去年11月，迎來75歲生日的他三代同堂慶祝，溫馨非常。

從石仔陳宇琛分享的短片可見，Luna不時「手多多」，用手輕拍爺爺的臉，又落力示範吃包，十分趣緻。

壽星石修獲贈生日卡和鮮花，兼且三代同堂影全家福，相中的石修一臉滿足！

三代同堂丨石修與家人慶生場面溫馨　凍齡爺爺被精靈孫女搶風頭

娛圈好爸爸典範

以家庭為重的石修可說是圈中好男人與及好爸爸，石修父子曾於TOPick訪問大談相處點滴，兩父子感情好，石修稱懂得溝通是很重要：

他說：「別以嚴父的角度去相處，兒子也並非一個唯命是從，爸爸說甚麼便甚麼的人，他會提出觀點與角度，大家用討論方式溝通，並非一言堂。我也不是永遠對的，甚至會問新抱意見，樂意坦白拿出來說，四個人的想法，總好過一個人去諗。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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