機艙鬧劇︱遊台港人大鬧飛機被逐　自稱聖母喊：你哋一定受天讉

▲ 兩名遊台港人大鬧香港快運航班，更自稱聖母喊：「你哋一定受到天讉！」最終兩人被強行帶離機艙。

坐飛機最不希望出現延誤，若然是天氣或發生意外導致飛機不能準時起飛，也較易讓人接受，但若然是機上乘客所致，則令人無奈。據台灣傳媒報道，本周一（12日）一架從台灣桃園機場飛往香港的航班，有兩名遊台後的香港旅客於機上大吵大鬧，期間還大喊「我是天主聖母瑪利亞」、「蔡英文竟敢不親自接待」等字句，最終被台航警帶走，導致班機延誤近兩小時。

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據了解，該架香港快運航空UO107班機，原定周一（12日）下午2時15分，從桃園飛往香港機場。涉事2名香港中年男女情緒出現異常，在飛機上用廣東話對空中服務員咆哮，還說行李被偷，自己被空服人員弄傷之類，期間甚至自稱是「天主聖母瑪利亞」，罵台灣領導人蔡英文不親自接待，導致飛機延誤至下午4時才出發。

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該航班機長擔心飛航安全表明拒載，但2人拒下機，經多次勸說無效，於3時許通報航警局上機處理。航警員接報抵達後，將二人強行帶離機艙，並辨理退關事宜。由於航空公司並沒提告，二人最終被放行。



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責任編輯：王明芳