臨時劫案丨張可頤跨過事業瓶更添自信　4年未拍劇曾推TVB製作：不想重覆

▲ 張可頤主演賀歲片《臨時劫案》。

張可頤（Maggie）在這個農曆新年換上全新短髮，帶來另一番美感。今天是年初五兼逢情人節，與其說一些公式恭賀話，張可頤更誠心祝願大家，在新一年好好把情緒管理，調整正向思維，人生沒有難關是跨不過。

久未有影視新作的張可頤，有份參演賀歲片《臨時劫案》。她演一個從未破過大案的Madam，她唯一願望，是在退休前可以風光一次，因此遇上一單城中離奇劫案，她就拼了命去爭取別人認同。

她自言從影多年，原來未演過陀槍師姐，也極少拍動作場面，背後有著原因。「我是對突如其來的巨響很怕，所以不敢拍開槍爆破戲，就算民初劇放炮仗也驚，試過有次拍類以場面，我被導演鬧，叫了幾次action都聽不到，因我好像耳鳴了。今次接演這戲，因覺得想克服這個弱點。」

今次事前她都經過一些體能訓練，最終演到幾場重點槍戰戲，自言頗有成就感。

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▲ 換了新髮型的張可頤，自言當下的她勇於接受新挑戰（攝影：王茵芸）

注重身心靈健康

對角色，張可頤自有投入點。「戲中每個角色，其實都只是平凡人，各有人生煩惱。我演的角色是一個自我價值低的中女，所以很想得到認同。放在人生上，十多年我也有個瓶頸位，好幸運已拿過TVB視后，之後可以怎樣突破呢？每個女性可能都想事業家庭圓滿，但我會看得開，因為每個人開花的時機也不同，人生也可以有其他的追求，得到另一些認同。」

不少觀眾都認同，張可頤保養得宜，她相信有諸內形於外，內心豐足，自能容光煥發。

▲ 2 農曆年適逢情人節，張可頤希望讀者們甜甜蜜蜜。(攝影：王茵芸）

事實上，張可頤曾擔任「情緒健康大使」，跟隨不少醫生出席心靈健康的講座，對情緒管理，她坦言律己甚嚴。

她表示:「近年我看很多不同類型的書，包括心靈、佛學、宇宙學，也上過藥劑、情緒病的課程，現今世界變化太快，提心身心靈的健康更加重要。近期社會上都有很多因情緒問題導致悲劇的事件，自己都好想帶出信息，這個世界縱然有很多難關、困境，但很多時最難面對的是自己內心，，首先不要自暴自棄，這世上沒有跨不過的關，上天永遠都像給我們去學習，無論如何都可以站起來，面對新的另一天。」

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不想重覆港女角色

張可頤稱以前的自己也常像缺了電般，自從多關注身心靈健康，覺得能量像來自宇宙間，遇到不快也很容易放下。「我希望自己能像一個小燈塔，身上能散發著喜悅、平安的光芒，漸漸能影響別人。」

她指現時仍熱愛演戲和工作，繼續以幕前為主，更想多拍電影，因為保持著知名度，才可以有更大的感染力，向社會宣揚正面信息。

過去拍了多齣深入民心的經典劇集，包括《難兄難弟》、《天地男兒》、《茶是故鄉濃》、《金枝慾孽》，亦憑《九五至尊》摘下TVB視后，上一次參演劇集，已是4年前為ViuTV拍攝的《暖男爸爸》，是否以往拍劇太辛苦，因此而減產？

▲ 對上一齣參演劇集《暖男爸爸》。

張可頤笑道：「我不會用辛苦來形容，而是作為演員都喜歡有挑戰、突破，不想經常重覆，上次演《暖男爸爸》，是第一次跟ViuTV合作，班底未試過，是新的嘗試，之後幾年就多拍了電影，如跟郭富城也合作了另一齣電影，稍後便會上映。」

她又舉例：「2014年為HKTV演《來生不做香港人》，之後TVB亦曾找我演一套類似女強人的角色，我說那次演的港女，已經發揮到天花板級數，真的不想再重覆，不如把觀眾美好回憶留住便好。其實演員都有壓力，如今次新戲合作的郭富城、林家棟和任賢齊，都去到這個級數了，還是不斷在找尋新的挑戰。」

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因有自信所以美麗

今個農曆年，張可頤全放下工作，留在香港陪伴家人過節，亦會把時間留給自己，看看劇本、裝飾家居，更自言常會去街市買餸，留家煮飯。「現在的我，是活在當下，信上天自有安排，對工作有要求，但不會強求，人生可以有不同的享受。」

她指一指自己染了金色的新髮型說：「這也是一次跳出舒適圈的嘗試，雖然要保持這個髮色，要花很多工夫和時間，但人就是不要原地踏步，才會有新的體會。多探索自己，就算出醜也不打緊，至少知道自己的長處和短處。」人的價值，從來不應由外間輔予，因有自信，所以美麗。

記者：陳家昌