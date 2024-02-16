抽濕機攻略｜KO回南天潮濕煩惱 5款高CP值抽濕機推介

▲ LG UVnano™ 28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機（MD16GQWE0）現售$4,390。

還未到三月回南天，早在過年前，潮濕天氣已教人煩惱！牆身易發霉、地面滿佈水珠，更惱人的是衣物洗完久久未乾，「痴笠笠」的感覺更混身不自在。要擊退回南濕氣，家中必備一部抽濕機，將家居環境回復乾爽舒適。

消委會早前就14款抽濕機進行測試，當中包括二合一空氣淨化抽濕機及純抽濕機，比較其抽濕效能、抽濕量、耗電量等。以下介紹5款總評分達4分或以上（總分為5分）的抽濕機款式，助大家挑選高CP值的心水型號。

1／LG 28L變頻式離子殺菌智能抽濕機

採用雙迴轉變頻壓縮機，兩個氣缸可同時壓縮雪種，大大節省驅動時間，效能更強。此款抽濕機更具備智能抽濕功能，可根據室內環境濕度自動調節抽濕強度，無須手動調校模式，節能又方便。

而且容量相當大，每日的抽濕量達28公升，一家人衣物量大也不用分幾次抽濕。即使想於晚間使用，其運行噪音更低至34dB，將對睡眠質素的影響減至最少。

▲ 用家可使用LG ThinQ 應用程式觀察抽濕機運行狀況和室內濕度，一App在手可隨時調校及開關。

▲ 此款抽濕機此有不同配件，如Y字型乾鞋喉管、T字型衣櫥喉管，可深入鞋櫃及衣櫃，時刻保持乾爽，避免衣物發霉。

2／MITSUBISHI三菱電機 28L抽濕機

由三菱電機開發的1+2抽濕系統，除冷凝器及蒸發器的基本二重構造外，再多加一個副冷凝器，大大提升進氣風量，做到高效又節能的效果。同時配備PM2.5過濾網，其空氣淨化功能有效隔絕花粉、塵暪等致敏原，減少異味及抑制細菌，若家中有小朋友或毛孩，保持乾淨的空氣品質是守護健康的首要防綫。另設12小時自動開關功能，晚上使用也可保障安全。

▲ MITSUBISHI三菱電機 28L抽濕機（MJ-E160HR-H）售$6,080。

3／Philips飛利浦Series 5000 2合1抗敏空氣淨化抽濕機

除了基本的空氣淨化及抽濕功能，這款最吸引的莫過於多重模式，可因應用家的喜好自由調整。如設有5重風速兼5檔除濕功能，預設濕度分40至80五種程度，可自行選擇。

若選用自動模式，風扇速度則會自行調節至最佳除濕效果。另有專用乾衣模式及連續乾燥模式，前者只須將衣物掛起，並將抽濕機放在遠處，即可輕鬆快速乾衣。後者則將抽濕機維持在最佳除濕效能運作，時刻打造清新、乾爽且穩定的舒適居住環境。

▲ Philips 飛利浦 Series 5000 2合1抗敏空氣淨化抽濕機 （DE5205/39）售$4,888 ，每日抽濕量達25公升，可為104 平方米以下的房間有效除濕。

▲ 機身屏幕可實時顯示環境濕度，另亦有兒童安全鎖，轉向、定時及模式調校的功能。

4／TOSHIBA東芝 30L壓縮式抽濕機

擁三合一多功能過濾網，以離子淨化空氣，去除空氣中的灰塵及其他有害物質，提升室內空氣質素。此款集抽濕、乾衣及空氣淨化於一身，導風板更可於36至71度之間自由移動送風，多角度打造乾爽空間。

抽濕模式除了自動，亦可選擇30至80%濕度間調校。更值得一提的是機身內置風扇，有助驅除機身內部濕氣，不會產生異味及霉菌。

▲ TOSHIBA 東芝30L壓縮式抽濕機（RAD-Y300H）售$4,780。

5／HITACHI日立 28.5L抽濕機

具備Easy One Touch操作4大模式，做到連續抽濕、自動抽濕、防霉防蟎及自動乾衣功能。此款具備多個貼心設計，如水位有聲光提示滿水，靜音滴水設計，更設有4個360度活動腳輪，方便將抽濕機移送至家居不同位置操作。

▲ HITACHI 日立28.5L抽濕機（RD-290GX） 售$5,980。

記者：吳霆俊

▲ LG UVnano™ 28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機（MD16GQWE0）現售$4,390。