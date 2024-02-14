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【六合彩】金多寶巨額頭獎1.18億　中環投注站排到去鏞記

社會 16:16 2024/02/14

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熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

六合彩新春金多寶人人恨中。（林宇翔攝）

六合彩新春金多寶今日（14日）開彩，倘幸運兒頭獎一注獨中，預計派彩達1.18億元。

六合彩新春金多寶截至今午3時，投注額已突破2億元。六合彩於今晚9時15分截止投注。

六合彩全城狂熱，中環士丹利街幸運投注站擠滿人，人龍到下午4時更排到兩條街口外，排到去威靈頓街鏞記酒樓對出。

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中環幸運投注站見人龍

中環士丹利街的幸運投注站，今日中午有大批市民排隊入投注站買六合彩。

李小姐於金鐘上班，特意到中環士丹利街投注六合彩，直言這投注站有多次中大獎紀錄，所以趁空閒到來排隊，相信排隊一小時內應可以投注。

盧先生於中環上班，揚言希望可發新年財，若果中獎會先做一筆善事。

王先生居於黃大仙，打算今日下注百多元，期望發新年財，之前中過三獎，如中大獎除置業外會將獎金做善事。

六合彩熱門「３」

翻查過去20期六合彩攪珠結果，「３」出現達7次，即是每三次攪珠就攪中一次。

六合彩至於「19」也屬於超大熱門，同樣出現7次。

六合彩紅色波2024當旺

至於從顏色波分析，紅色寓意新年紅，同樣大熱。

六合彩過去廿期攪珠結果中，紅波「19」出現7次、紅波「2」及「8」出現6次，紅波「1」出現5次。

而紅波當旺號碼之中，多數是細冧巴。

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責任編輯：吳卓峰

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