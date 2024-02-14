【國慶活動】民建聯盼四川再送兩隻大熊貓　陳勇：名字叫「治治」、「興興」

▲ 民建聯舉行新春茶敘。（趙居逸攝）

今年是中華人民共和國成立75周年，民建聯建議港府藉此機會，將慶祝國慶元素，融入各項旅遊文化項目，包括向四川省表達香港各界盼望，再次迎來象徵內地與香港情誼的大熊貓。民建聯副主席陳勇更為新熊貓起好名字，建議叫「治治」和「興興」。

陳勇和立法會議員鄭永舜今日與傳媒新春茶敘。陳勇表示，第一代居港大熊貓，安安、佳佳先後離世，現只剩下2007年來港的盈盈與樂樂。若國家能夠在成立75周年的時，向香港贈送熊貓，將會為其賦予深厚的意義，亦可說好香港故事。

他又說，過去某些國家，可能因自身原因，熊貓未必得到好的照顧，香港絕對有能力應付。陳勇更為新熊貓起好了名字，「之前有平安和歡樂，現時香港走向由治及興，可以叫治治、興興。」

另外，民建聯亦建議，向國家建議以特別處理方式，借出「禁止出境文物」到香港故宮文化博物館展示並舉行國慶特別展覽；國慶期間將政府合署、政總大堂、入境處大樓大堂，變身國慶專題展覽廳；推出國慶特別版無人機表演，及幻彩詠香江等。

倡恆常化交通安排統籌會議

鄭泳舜表示，自己在農曆新年期間有留港，留意到本港多個旅遊景點、交通工具、口岸都出現人潮，但未再出現關口爆滿等情況。他表示，農曆新年期間通關安排大致暢順，深圳灣口岸的24小時通關亦有幫助，說明「交通安排統籌會議」有成效，因此建議可把該會議恆常化，為演唱會、大型比賽，提供特別交通安排。

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記者：趙居逸