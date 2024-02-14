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【財案2024】洪雯：香港沒設新稅種條件　楊永杰：不宜再派消費券

政治 15:19 2024/02/14

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選委界立法會議員洪雯指本港沒有設立新稅種的條件。（洪雯fb圖片）

新一份財政預算案將於月底公布，選委界立法會議員洪雯今日出席電台節目時指，香港已出現結構性財赤的風險，相信短期內難以扭轉，但本港經濟復甦速度慢，並沒有設立新稅種的條件，她建議政府開源節流，增加公共服務費，並大力提振股市、令樓市健康發展，以增加印花稅收入。

「A4聯盟」立法會議員楊永杰在同一節目提出「演唱會經濟」概念，建議向旅客提供消費及住宿優惠，延長旅客留港時間帶動更多收入，而非看演唱會後即日離港。

至於消費券方面，楊永杰認為，今年不宜再派，但傾向支持提供稅務扣減、支援綜援基層等方式。

公屋聯會、勞聯主席倡派消費券

公屋聯會主席文裕明在節目中則認為，政府今年可繼續派消費券，但數額可減至1000至1500元，相信消費券可刺激經濟，帶動消費，同時可再次為公屋租戶代繳租金一個月。

勞聯主席、立法會議員林振昇就建議，政府可向本地居民派發2000元「繽紛扣減消費券」，市民必須在指定項目或地方消費，如夜繽紛景點等，即可獲5成消費額扣減，上限為2000元，推動本地消費氣氛。他又認為，政府可向旅客派發1000元「酒店住宿券」，進一步吸引更多旅客來港，認為可對經濟有幫助。

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記者：戴朗希

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