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劉詩昆孫穎二變四後首度情人節　劉太自揭連炒3個家傭

娛樂 15:28 2024/02/14

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劉詩昆一家四口。

孫穎與丈夫劉詩昆自誕下大女劉蓓蓓（貝貝）與小兒子劉天天，從二人世界到四人同行，劉氏用心培育一對子女，日前見他們二人拖着大女兒貝貝，孫穎背着天天，一家四口在中環碼頭出海度歲，樂也融融。

當日一家身旁未見家傭隨行，孫穎直言家中本來四名外籍家傭，早前在美國時其中三人因失職先後被「炒魷」，現只剩一人，她說：「因為時代太快，要培訓嘅我情願培訓我囡囡，佢哋實在刺激到我神經，試過沖涼向小朋友用凍水照頭淋，有時自己做體力攰少少，全職帶小朋友仲可以享受溫馨。佢哋唔係虐待，係冇用心，我真係好心痛，不過我唔驚，之後都會請返，都算係一種好好嘅歷練。」

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劉詩昆一家四口。

孫穎推出新書

適逢今天的情人節，孫穎在互聯網發文：「人生最珍貴的不是財富，而是一份真摯的情誼。從數年前時常見你愁容滿面，到如今笑口常開，我深深感受到了喬治桑（鋼琴家蕭邦的愛人）的痛與欣慰。祝天下有情人節日快樂！」附有多張跟丈夫的溫馨合照。

同時，孫穎更透露下月10日將推出新書《別用你的人生來將就》，她說：「兩年前已經開始籌備，呢本書係喺我希望自己50歲嘅時候用呢本書嚟一個總結，主要係畀自己睇，係我呢個人通往內心嘅一條路，唔係自傳、唔係咩文學著作，只係一本隨心寫嘅書，獻給我家族四代天蠍女，哈哈。」

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