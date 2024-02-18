  • 23°C
香港時間 : 2024218日 (週日) 12:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

眼睛健康｜女大生矯視手術前做檢查　驚揭眼睫毛藏數百蟎蟲　醫生：1習慣惹禍險失明

都市病 10:35 2024/02/18

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

女大生矯視手術前做檢查，驚揭眼睫毛藏數百蟎蟲，醫生：1習慣惹禍險失明。

武漢一名20歲女大學生為了接受矯視手術，早前到醫院檢查眼睛時，卻被醫生發現眼睫毛恐佈滿數百隻蟎蟲，而且更患有圓錐角膜病變，隨時有失明風險。

最新影片推介：

Sick問識答
【Sick問識答】胸部出現硬塊等同患癌？ 醫生拆解乳癌7大常見症狀

綜合內媒報道，20歲的小余（化名）早前準備接受近視矯正手術，經醫生檢查後卻被告知患上圓錐角膜病變（導致角膜變薄的一種致盲性眼病），而且更發現她的雙眼睫毛根部有大量分泌物，瞼板腺的開口大多出現堵塞，隨機檢查8根睫毛上更發現有20隻蟎蟲。由此推斷，一隻眼睛大概有數百隻蟎蟲，證實患上「蠕形蟎瞼緣炎」。

醫生表示，小余右眼近乎失明，左眼視力0.3。經問診得知，原來小余有頻繁揉眼的習慣，這亦是導致蟎蟲感染的原因，「蠕形蟎瞼緣炎」和揉眼又會加重眼表炎症損傷，導致角膜變薄。最終，小余被診斷為「雙眼圓錐角膜，雙眼蠕形蟎瞼緣炎」。

醫生先為小余的右眼實施了深板層角膜移植手術，手術後再聯合用藥治療雙眼蠕形蟎瞼緣炎。左眼圓錐角膜由於處於早中期，可以接受角膜膠原交聯手術，通過加固變薄角膜來達到阻止病變發展的目的。經治療後，小余視力也有所提升，在該院繼續接受相關治療。

點擊圖片放大
+3
+2

濃密假眼睫毛容易積聚污染物、滋生細菌

除了不要捽眼外，本港眼科專科醫生余珊接受訪問時亦曾表示，近年越來越多女士喜歡植假眼睫毛，但濃密的假眼睫毛容易積聚污染物及滋生細菌，亦有部分女士因怕洗掉假眼睫毛而不清潔眼部，最終誘發眼皮發炎，甚至長出蟎蟲，故提醒大家必須徹底清潔眼瞼位置。

她又補充，如長時間沒有清除蟎蟲，輕則造成眼乾眼紅、分泌物增多，嚴重可致瞼緣炎、結膜炎、瞼板腺功能障礙等。以下為眼睛長蟎蟲的4個症狀：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

眼睛健康｜35歲女近視達575度　戴Con 23年欲矯視　求醫揭角膜散布坑洞
09:00 2023/12/19
眼睛健康｜35歲女近視達575度　戴Con 23年欲矯視　求醫揭角膜散布坑洞
【眼睛健康】女子眼睛冒12粒「白色粒粒」求醫揭患乾眼症　醫生：常戴Con人士屬高危者
12:38 2023/10/06
【眼睛健康】女子眼睛冒12粒「白色粒粒」求醫揭患乾眼症　醫生：常戴Con人士屬高危者
【睫毛生蟲】母女眼睛奇癢揭眼睫毛藏八足蟎蟲 醫生：眼瞼內至少逾百隻
12:51 2022/10/29
【睫毛生蟲】母女眼睛奇癢揭眼睫毛藏八足蟎蟲 醫生：眼瞼內至少逾百隻

你可能感興趣

眼睛健康｜35歲女近視達575度　戴Con 23年欲矯視　求醫揭角膜散布坑洞
09:00 2023/12/19
眼睛健康｜35歲女近視達575度　戴Con 23年欲矯視　求醫揭角膜散布坑洞
【眼睛健康】女子眼睛冒12粒「白色粒粒」求醫揭患乾眼症　醫生：常戴Con人士屬高危者
12:38 2023/10/06
【眼睛健康】女子眼睛冒12粒「白色粒粒」求醫揭患乾眼症　醫生：常戴Con人士屬高危者
【睫毛生蟲】母女眼睛奇癢揭眼睫毛藏八足蟎蟲 醫生：眼瞼內至少逾百隻
12:51 2022/10/29
【睫毛生蟲】母女眼睛奇癢揭眼睫毛藏八足蟎蟲 醫生：眼瞼內至少逾百隻
健康問題 養生 手術 醫生 結膜炎 近視

最高瀏覽

暖心嫲嫲︱半年為孫女縫50條靚裙　嫲嫲公開製衣心得揚言做夠100條
暖心嫲嫲︱半年為孫女縫50條靚裙　嫲嫲公開製衣心得揚言做夠100條