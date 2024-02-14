IB學費｜全港24間IB小學學費一覽　小一最平每年8萬培養國際化視野

▲ 全港24間IB小學學費一覽。

【IB/國際文憑/直資IB/直資學校/私立學校/海外升學】國際文憑課程（International Baccalaureate，下稱IB）愈來愈受家長歡迎，不少本地國際、直資及私立中小學、幼稚園都開辦IB課程，而愈早修讀IB，可以打好自主學習及批判思維的基礎，以下整理了本港24間開辦IB小學項目（PYP）的小學學費。

IB小學課程目標

IB小學項目（PYP）適用於3至12歲的學童，IB小學階段的主要目標，是滿足學生的個人、情感和學術需要，鼓勵獨立思考和責任感，促進國際化，教學重點在於全人發展、培養批判性思維、創意和國際公民意識，學生的成績排名並非最重要指標。

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IB小學課程學科領域

學生將學習各種技能，以幫助他們在現實生活的應用。課程的6個主要學科領域包括：語言（雙語／兩文三語）、社會研究（人類、經驗、環境、資源）、數學、藝術、科學（生物、化學、物理）和個人教育／社交教育／體育。

【香港IB成績最強學校】

IB學費丨2023全球IB最強百大學校 香港20校上榜學費一覽最平每年8.3萬

提供IBPYP的小學學費

學校名稱 學校類型 小學學費* 畢架山小學（英基） 國際學校 $126,200 白普理小學（英基） 國際學校 $126,200 清水灣小學（英基） 國際學校 $126,200 己連拿小學（英基） 國際學校 $126,200 堅尼地小學（英基） 國際學校 $126,200 九龍小學（英基） 國際學校 $126,200 山頂小學（英基） 國際學校 $126,200 鰂魚涌小學（英基） 國際學校 $126,200 沙田小學（英基） 國際學校 $126,200 康樂園國際學校 國際學校 $135,460 日本國際學校 國際學校 $127,400 京斯敦國際學校 國際學校 Y1-2：$147,000 Y3-4：$157,000 Y5-7：$167,000 朗思國際學校 國際學校 Y1-3：$126,000 Discovery Montessori Academy 國際學校 G1-3：$147,400 啓思小學 私立學校 Y1-3：$133,980 保良局建造商會學校 私立學校 G1-6：$119,100 香港加拿大國際學校 國際學校 G1-3：$174,000 G4-5：$175,700 香港猶太教國際學校 國際學校 $183,850 英基智新書院 國際學校 Y1-6：$144,000 英基啓新書院 國際學校 Y1-6：$134,600 香港學堂 國際學校 G1-G5：$207,300 香港墨爾文國際學校 國際學校 Prep 1-6：$182,820 滬江維多利亞學校 私立學校 Y1-5：$158,300 基督教香港信義會宏信書院 直資學校 Y1：$80,870 Y2：$77,390 Y3：$74,060 Y4：$80,870 Y5：$77,390 Y6：$69,860

*「小學學費」為2023/24學年學費，資料來源為學校網頁及教育局「收費證明書」。另部分學校設有幼稚園部及中學部，本文僅顯示小學部學費。

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責任編輯：林愛娜