IB學費｜全港24間IB小學學費一覽 小一最平每年8萬培養國際化視野
【IB/國際文憑/直資IB/直資學校/私立學校/海外升學】國際文憑課程（International Baccalaureate，下稱IB）愈來愈受家長歡迎，不少本地國際、直資及私立中小學、幼稚園都開辦IB課程，而愈早修讀IB，可以打好自主學習及批判思維的基礎，以下整理了本港24間開辦IB小學項目（PYP）的小學學費。
IB小學課程目標
IB小學項目（PYP）適用於3至12歲的學童，IB小學階段的主要目標，是滿足學生的個人、情感和學術需要，鼓勵獨立思考和責任感，促進國際化，教學重點在於全人發展、培養批判性思維、創意和國際公民意識，學生的成績排名並非最重要指標。
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IB小學課程學科領域
學生將學習各種技能，以幫助他們在現實生活的應用。課程的6個主要學科領域包括：語言（雙語／兩文三語）、社會研究（人類、經驗、環境、資源）、數學、藝術、科學（生物、化學、物理）和個人教育／社交教育／體育。
【香港IB成績最強學校】
IB學費丨2023全球IB最強百大學校 香港20校上榜學費一覽最平每年8.3萬
提供IBPYP的小學學費
|學校名稱
|學校類型
|小學學費*
|畢架山小學（英基）
|國際學校
|$126,200
|白普理小學（英基）
|國際學校
|$126,200
|清水灣小學（英基）
|國際學校
|$126,200
|己連拿小學（英基）
|國際學校
|$126,200
|堅尼地小學（英基）
|國際學校
|$126,200
|九龍小學（英基）
|國際學校
|$126,200
|山頂小學（英基）
|國際學校
|$126,200
|鰂魚涌小學（英基）
|國際學校
|$126,200
|沙田小學（英基）
|國際學校
|$126,200
|康樂園國際學校
|國際學校
|$135,460
|日本國際學校
|國際學校
|$127,400
|京斯敦國際學校
|國際學校
Y1-2：$147,000
Y3-4：$157,000Y5-7：$167,000
|朗思國際學校
|國際學校
|Y1-3：$126,000
|Discovery Montessori Academy
|國際學校
|G1-3：$147,400
|啓思小學
|私立學校
|Y1-3：$133,980
|保良局建造商會學校
|私立學校
|G1-6：$119,100
|香港加拿大國際學校
|國際學校
G1-3：$174,000
G4-5：$175,700
|香港猶太教國際學校
|國際學校
|$183,850
|英基智新書院
|國際學校
|Y1-6：$144,000
|英基啓新書院
|國際學校
|Y1-6：$134,600
|香港學堂
|國際學校
|G1-G5：$207,300
|香港墨爾文國際學校
|國際學校
|Prep 1-6：$182,820
|滬江維多利亞學校
|私立學校
|Y1-5：$158,300
|基督教香港信義會宏信書院
|直資學校
Y1：$80,870
Y2：$77,390
Y3：$74,060
Y4：$80,870
Y5：$77,390
Y6：$69,860
*「小學學費」為2023/24學年學費，資料來源為學校網頁及教育局「收費證明書」。另部分學校設有幼稚園部及中學部，本文僅顯示小學部學費。
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責任編輯：林愛娜