【8.31太子站】涉月台阻拍片休班警離開　音響技術員非法禁錮罪成囚4個月

休班男警於2019年8月31日，疑在港鐵太子站月台用手機攝錄示威者時，疑遭群眾包圍迫令刪片。27歲音響技術員涉拉住休班警以阻撓其離開，早前被裁定非法禁錮罪成，今（14日）於九龍城裁判法院被判入獄4個月，裁判官指被告參與程度絕不輕微。

被告屈君鵬（27歲，舞台音響技術員），被控於或約於2019年8月31日，在港鐵太子站月台與其他人士非法囚禁男子張展宏。

辯方求情指，被告事發時見到事主被包圍，以為事主曾作出傷害他人的事，遂加入包圍。本案禁錮地點是公眾地方，禁錮時間亦只有數分鐘，被告只是搭了事主的肩膊和拉了對方一下，望法庭採納報告建議判處高時數社會服務令。

裁判官陳志輝判刑指，當事主欲離開時，被告是第一個拉住對方的人，被告又曾用手指向和攔住事主，其他人則以粗言穢語辱罵事主，迫令事主刪片，裁判官認為被告參與程度絕不輕微。

對於被告解釋以為事主曾作出傷害人的事，裁判官認為若事主果真傷害了人，在場人士定必會報警，不會僅要求事主刪片，考慮求情及案情後，判監4個月。

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記者：陳曉欣