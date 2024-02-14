送花攻略｜情人節送玫瑰花要先了解花語　其中一隻顏色不能亂送

▲ 不同顏色的玫瑰花有不同花語呢！

情人節到了，過完西方情人節，很快便到中國情人節，各位男士是否已訂好花束送給另一半？講到情人節最熱門的花卉，非玫瑰花莫屬，因為玫瑰花語正正是愛情，在希臘神話中玫瑰是愛神出生時創造出來的，相當浪漫！所以，除了情人節外，週年紀念日、婚禮、求婚均適合送上玫瑰花。

不過玫瑰花有不同的顏色，每種顏色又代表不一樣的花語，就連送花枝數都有特定意思，可見送花是一門高深學問，但很多人認為有得送總好過沒有對象送吧。

紅玫瑰—熱烈的愛意

紅玫瑰是最常見的送花選擇，紅色給人熱情、大方、奔放的感覺，因此紅玫瑰花語是熱戀，如果送上紅玫瑰給另一半，代表一種熾熱的愛，相對地，紅玫瑰作為求婚花，亦是非常好的選擇。

白玫瑰—純潔、真摯的愛

白色予人純潔、神聖、天真爛漫的感覺，因此白玫瑰也有這種感覺，它的花語正代表純真的愛，有表示尊敬對方的意思。白玫瑰常用於婚禮會場佈置，一方面與新娘的婚紗配合，另一方面又可襯托婚禮的神聖莊嚴，亦是象徵一對新人對婚姻的尊重。

粉紅玫瑰—優雅、甜蜜的浪漫

粉紅色是紅色與白色的結合，所以有著紅白玫瑰加起來的意思，由紅玫瑰的熱戀，搭配白玫瑰的純真，就是初戀的滋味！粉紅色玫瑰的花語即為初戀，並且帶有「喜歡你燦爛的笑容」之意，訴說著看見心儀對象的心動及悸動，更有著愛的承諾的意思，非常浪漫。

紫玫瑰—長久的的守護

紫玫瑰帶有靜謐的氛圍，給人穩定的安心感，所以花語代表一生一世的守護，有別於紅、白，以及粉紅玫瑰的直接，相反是一種平靜的守護。有人認為熱情總會消退，日常的守護才是長久的愛意，所以會選擇紫玫瑰。

黃玫瑰—表示歉意、逝去的愛

黃色予人明亮、友好的感覺，其花語也代表美好的祝福，但多數用於形容友誼。若將黃玫瑰用於愛情，則為表示歉意、逝去的愛，所以它也有一個用途，就是可用於婉拒表白，告訴對方：「我和你之間僅有友情」，甚至在日本是作為分手的代表物。



黑玫瑰—你是我的唯一

黑玫瑰較罕見，更代表霸道之意，所以很適合霸道總裁，他送出黑玫瑰，彷彿跟對方表示：「你是我的唯一，我也是你的唯一！」同時亦代表著真心、溫柔，另暗示著「你只是屬於我」，相當霸氣。

橘玫瑰—祝福健康之意

橘色玫瑰給人溫暖的感覺，花語有健康、信賴與羈絆之意，用途亦較為廣泛。無論是家人、朋友，或是情人之間的愛，都可以送上橘玫瑰，再加上其祝福健康之意，就是窩心之意，作為表達關愛最適合不過。

除了不能送錯顏色，送花枝數亦有著不同含意：

數量 含意 1枝 心中只有你一個、一見鍾情 5枝 衷心歡喜能與你相遇 11枝 只對你一心一意，一生一世愛你 12枝 對你的愛與日俱增 20枝 只對你真誠，永遠愛你、此情不渝 24枝 24小時每一刻都想念你 36枝 滿載著與你的浪漫時刻 50枝 無怨無悔的愛 99枝 天長地久、長相廝守的愛

最新影片推介:

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：李惠儀