婚姻蜜語︱新手爸媽有BB大過天 生了孩子愈難拍拖愈要拍拖

女兒出生後，我和老公很自然事事以她為先。最近，女兒常常半夜睡醒大哭，為了讓大家都睡得好一點，我們索性把她抱到床上一起睡，三個人「打橫瞓」，當她欲驚醒，我們馬上安撫她，讓她快點再入睡。當我們全身心地投入到育兒的辛勤工作中，常常累透，夫妻間的感情也容易被忽視。因此，我們會爭取拍拖機會，試著保持浪漫的氛圍。

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為老公製造小驚喜

日前，我給老公製造小驚喜，帶他到沙田帝都酒店新開幕的餐廳「柏麗廳」吃自助餐，這裡有他喜歡的生蠔、龍蝦、長腳蟹、帶子、牡丹蝦魚生，亦有我喜歡的美國極黑和牛、飛驒牛、足料燉湯、藍莓芝士蛋糕等等。美食配佳人，加上任飲的紅、白酒、清酒、cocktail和mocktail，大家在一個放鬆愉悅的氣氛下邊吃邊傾，享受難得的二人世界。

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一個行動成就更好的拍拖活動

有質素的拍拖活動可以幫助夫妻們保持連結、提升互動和交流，同時也有助於減輕壓力。

老公讚賞我這段日子的辛勞付出，又讚我花心思帶他吃好的，再給我一碟寫了表白字句的心太軟，向我示好。雖然他只是提字，所有東西都是廚師做，但我看到也覺得很有心思，增加浪漫和甜蜜感。我也回敬他一些稱讚說話，這些稱讚的「愛情存款」對我們來說都很重要，因為我們在照顧女兒和日常生活上，較容易出現磨擦，為了之前發生了和日後將發生的「愛情提款」，趁着這個機會，大家都落力讚揚對方，令大家的「愛情戶口」不會透支。

▲ 老公和我不約而同互相送大家一碟寫了表白字句的心太軟。（作者提供）

吃過晚餐後，大家都差足電，看看時鐘，很有默契地爽快地回家，接替工人姐姐的更，開始照顧女兒的「通宵更」。生了孩子之後，夫妻們需要努力維持彼此間的愛情和親密感，愈難拍拖，愈要堅持！

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▲ 日前，我帶老公到沙田帝都酒店新開幕的餐廳「柏麗廳」吃自助餐。