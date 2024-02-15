  • 25°C
香港時間 : 2024215日 (週四) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

婚姻蜜語︱新手爸媽有BB大過天　生了孩子愈難拍拖愈要拍拖

新手爸媽 12:10 2024/02/15

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

日前，我帶老公到沙田帝都酒店新開幕的餐廳「柏麗廳」吃自助餐。

女兒出生後，我和老公很自然事事以她為先。最近，女兒常常半夜睡醒大哭，為了讓大家都睡得好一點，我們索性把她抱到床上一起睡，三個人「打橫瞓」，當她欲驚醒，我們馬上安撫她，讓她快點再入睡。當我們全身心地投入到育兒的辛勤工作中，常常累透，夫妻間的感情也容易被忽視。因此，我們會爭取拍拖機會，試著保持浪漫的氛圍。

點擊圖片放大
+5
+4

為老公製造小驚喜

日前，我給老公製造小驚喜，帶他到沙田帝都酒店新開幕的餐廳「柏麗廳」吃自助餐，這裡有他喜歡的生蠔、龍蝦、長腳蟹、帶子、牡丹蝦魚生，亦有我喜歡的美國極黑和牛、飛驒牛、足料燉湯、藍莓芝士蛋糕等等。美食配佳人，加上任飲的紅、白酒、清酒、cocktail和mocktail，大家在一個放鬆愉悅的氣氛下邊吃邊傾，享受難得的二人世界。

點擊圖片放大
+9
+8

一個行動成就更好的拍拖活動

有質素的拍拖活動可以幫助夫妻們保持連結、提升互動和交流，同時也有助於減輕壓力。

老公讚賞我這段日子的辛勞付出，又讚我花心思帶他吃好的，再給我一碟寫了表白字句的心太軟，向我示好。雖然他只是提字，所有東西都是廚師做，但我看到也覺得很有心思，增加浪漫和甜蜜感。我也回敬他一些稱讚說話，這些稱讚的「愛情存款」對我們來說都很重要，因為我們在照顧女兒和日常生活上，較容易出現磨擦，為了之前發生了和日後將發生的「愛情提款」，趁着這個機會，大家都落力讚揚對方，令大家的「愛情戶口」不會透支。

老公和我不約而同互相送大家一碟寫了表白字句的心太軟。（作者提供）

吃過晚餐後，大家都差足電，看看時鐘，很有默契地爽快地回家，接替工人姐姐的更，開始照顧女兒的「通宵更」。生了孩子之後，夫妻們需要努力維持彼此間的愛情和親密感，愈難拍拖，愈要堅持！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 王芷瑩（Ricca）  嘆為觀芷

新手爸媽 夫妻之道

最高瀏覽

香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）