拓闊學生眼界 與世界接軌 香港仔工業學校學生遠赴英國參與BETT SHOW展覽

▲ 香工一眾師生代表香港遠赴英國作國際交流。

全球暖化，極端天氣加劇水資源貧乏及土地荒漠化。香港仔工業學校（下稱香工）幾名中學生在國際性機械人比賽Universal Robotics Challenge 2023（URC2023）中，針對性地解決非洲撒赫爾水源及糧食問題，設計出自動灌溉裝置方案，增加糧食產量，不單奪得香港區選拔賽冠軍及日本URC2023國際賽金獎，隊伍更獲邀前赴英國BETT Show，與來自世界各地的與會者分享科研成果。

▲ 同學們在展覽中與來自不同國家的專業人士作交流，分享過程的得著。

BETT Show 是國際性的展覽活動，讓參與者與來自世界各地的與會者、專業人士多作交流、分享成果。「活動令我大開眼界，最難得是獲得國際教育家的肯定和建議，令我們在創科路上更進一步。」中三級蘇天賜表示：「是次交流費用不菲，好多謝學校資助我參與這次活動，更要感激學校一直的栽培。」

▲ 中三級蘇天賜同學 (左三) 表示，要多謝學校，他方能繼上次日本之行後，衝出亞洲。

▲ (左起)中二級鄧敬遊同學、中六級何灝同學、中三級蘇天賜同學、中六級盧駿諾同學獲邀前赴英國BETT Show展覽，與來自世界各地的與會者分享科研成果。

沈校長表示，去年學校獲得一位不願公開姓名的校友捐款1,000萬，並成立『ATS Fr. Martin STEM發展基金』，支持香工持續推進STEAM教育，為學生們提供更完善的設備及更豐富的學習經歷。配合校本STEAM教育的需要，學校今年已額外添置30台3D打印機、1台激光金屬切割機及100台高效能電腦，讓同學上課與課外活動時使用，培養及發揮創意思維。另外，發展基金下設有獎學金，資助同學參與海外比賽或展覽，讓學生發掘潛能，將來踏入社會時擁有多一點優勢，勝人一籌。

▲ 在『ATS Fr. Martin STEM發展基金』支持下，學校今年額外添置30台3D打印機，培養及發揮創意思維。

沈校長明言：「一般學生家境並不富裕，幸得各方支持，讓不同學生能闖出香港，參與國際活動，拓闊視野。」在發展基金的推動下，學生們得以參與不少國際比賽，衝出香港。去年為例，「香工Robot小組」獲資助前往台北參加「亞洲國際STEM大賽」，更包攬冠、亞軍；8月下旬，幾位「香工科研4.0組員」亦受惠於基金，前赴日本大阪，參與Universal Robotics Challenge 2023 國際賽。

(特約)