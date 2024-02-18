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過勞惹禍｜打兩份工日睡4小時　31歲男常喊累半夜醒來突中風　「從頂樑柱變成靠家人的病人」

都市病 09:00 2024/02/18

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人生不止是工作，累了應該適時休息。內地一名37歲男子為了賺錢，一人打兩份工，導致終日睡眠不足，經常喊累。沒想到一晚半夜醒來突然中風，人生從此經歷巨變。

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經常喊累 睡醒突中風

該名37歲內地男在社交平台「小紅書」，分享一夜之間中風後經歷人生巨變。2018年，男事主平日從事醫療集團的工作，周末是編劇導演，與合夥業餘拍攝電影或短片。當時是他的事業高峰期，「年輕人不拼不累不行」，努力工作月入5萬元人民幣。

但他幾乎沒有時間休息，經常抱怨睡眠不足，病發前3個月每天只睡4至5小時，嘴邊經常喊著「累得快死了」，沒想到一語成讖。某天晚上，男事主半夜睡醒，發現身體完全不受控制，「臉上像是過電一樣麻」。當時他拿出手機微笑自拍，發現自己半邊身體不受控，

「我拿出手機試著讓自己笑，當時只有半邊身體接受到指令，留下了這張一半微笑，一半驚恐的照片。」

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病發如發場夢 家人背後偷泣

他形容當時非常累和睏，眼皮快要睜不開，那一刻真的以為自己會死；當他再次醒來時，已經身處醫院病床上，看到母親在身邊守候。他後來得知自己昏迷了3天，感覺就像發了一場夢。他形容這個病不痛不癢，但半夜醒來就左邊身體不聽使喚，面癱、左邊身軀偏癱，和口齒不清。為了不讓家人擔心，他用笑容掩飾自己的情緒，

「只是睡了一覺，我從家裡的頂樑柱變成一個連大小便都要靠家人輔助的病人。羞恥和絕望都被隱藏在那笑容下面。我告訴自己：『這個時候不能慌，如果你慌了，那些愛你的人會加倍的難過』。」

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以笑容掩飾絕望

當年31歲的他成為醫院最年輕的中風患者，他每天努力做復康治療，針灸、電療等，抱著一絲期望可以如常人般重新走路。他最介懷的是妻子和母親的感受，他知道妻子因為他的病情而長期焦慮，但在他面前仍故作鎮定；母親表面上一切如常，但會背著他偷偷在醫院走廊哭泣。

經過6年復康治療，他的左腿和左臂慢慢受控，面癱的情況也有改善，但仍無法過回以往生活和工作。

腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾接受訪問，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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盧醫生指出，中風常見的風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

中風120口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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