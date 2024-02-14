【本地牛奶】城大開售自家農場牛奶雪糕每盒$28　獸醫學生稱感到自豪

▲ 城大今年再推出雪糕，並於校內發售。（陳靜儀攝）

香港城市大學2022年從澳洲進口24隻娟姍牛，以人工受孕方式繁殖，去年5月與十字奶廠房合作出產新鮮牛奶。城大今年再推出雪糕，並於校內發售。獸醫學生有份參與照顧牛隻，有學生對學系出產自家雪糕感到自豪。

城大的自家品牌雪糕由位於大埔林村的城大農場出產的牛奶製造，共設有六款口味，包括牛奶、焙茶、芝麻、柚子、朱古力及士多啤梨，售價為28元。適逢情人節，校方安排12名教職員及學生以「情侶檔」試食，蒙眼互相餵食雪糕，讓對方競猜口味。

早前有動物保護團體批評城大農場奴役牛隻，城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs表示，教學農場符合全世界最高動物福利標準，亦十分重視動物權益，會為牛隻提供擦拭身體的毛刷、玩樂用的球等，強調城大不會跟商業農場一樣追求高牛奶產量。Vanessa Barrs又指，現時每隻牛每日平均出產約20至30公升牛奶，25隻乳牛平均每天產出475至600公升牛奶，產量穩定，但雪糕產量有限，預計下月可供應1500杯，目前沒有計劃在校外商店售賣。

城大獸醫學生須修讀六年課程，一、二年級時會到農場實地考察，及後進行為期12星期的動物畜牧業實習，包括在農場進行一星期有關牛隻的實習。獸醫學生不會參與雪糕的製作過程，但照顧乳牛是獸醫課程的學習項目之一，學生會為牛隻作健康評估，及引導牛群等。城大獸醫醫學課程二年級生楊同學表示，對學系出產雪糕感到自豪，指「香港好少會咁樣生產牛奶及雪糕」，亦因為獸醫學生有份參與照顧牛隻，能將學習到的東西帶到社會。

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記者：吳穎嵛