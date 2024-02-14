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理財有道︱碩士畢業做骨灰龕場月入呢個數　港漂男靠1招一年賺回20萬學費

休閒消費 18:08 2024/02/14

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熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

碩士畢業做骨灰龕場月入呢個數，港漂男靠1招一年賺回20萬學費。

近年不少內地人選擇來港升學或就業。一名內地男生早前在小紅書上發文，指在香港完成碩士課程後，體驗過不同類型的工作，當中包括骨灰龕場助理。他又分享自己的理財之道，稱短短一年便成功轉回20萬元學費。

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該名來港讀書的內地男生，不時在小紅書上分享生活點滴，他表示自己完成碩士課程後，選擇留港發展，並從事過記者、餐廳侍應等多個職業。近日他拍片分享，自己曾在屯門一個骨灰龕場任職客戶服務助理，工作內容包括核對訪客人數、巡視紀念堂、進行例行檢查、為先人上香等，每月收入約5萬元。

他表示，這份工作令自己感受甚深，並重新定義生命，「面對逝者，我沒有害怕，反而多的是一份敬重」，又認為殯儀行業並不晦氣，「幸虧有他們，才可以讓我們體面的與這個世界告別」。

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他亦曾在影片中透露來港讀書的支出，包括學費、住宿費、生活費等，一年需約20多萬元。他表示，工作後終於知道賺錢有多難，因此大大降低了物慾，並改變生活模式，減少日常開支。而除了正職外，他又利用空餘時間到深圳教授興趣班，並經營自己的社交平台帳號，每個月有2萬元額外收入，再加上銀行定期存款，短短一年便成功賺回學費。

事主的影片引起熱議，不少網民認為骨灰龕場的工作很有意義，甚至認為是「筍工」，紛紛留言「還招人嗎」、「這個工作好啊」、「社恐的理想工作」、「各個行業都有大家值得尊重的地方」。

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責任編輯：王明芳

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