賀歲片丨《飯戲攻心2》稱霸農曆新年檔　中西片整體票房較去年跌23.98%　

香港票房有限公司在今日（2月14日）公布今年農曆年賀歲電影票房簡報，綜合今年農曆新年賀歲檔期由除夕至年初四（2月9日至2月13日）5天的電影票房，中西票房總收入為48,646,521元，對比2023年農曆新年同期收入63,990,907元比較，下跌了23.98%。

今年農曆新年賀歲檔期上映的影片頭3位皆為香港電影，當中以《飯戲攻心2》成績最好，5天（除夕至年初四）票房收入為21,083,936元，位列票房榜第二位的是《盜月者》，收入為11,397,485元，第三位《臨時劫案》收入為5,325,005元。

影片名稱 上映日期 除夕至年初四期間票房收入（2月9至2月13日） 累計票房 飯戲攻心 2 09/02/2024 - 上映中 $21,083,936 $21,296,940 盜月者 09/02/2024- 上映中 $11,397,485 $11,836,463 臨時劫案 09/02/2024 - 上映中 $5,121,105 $5,325,005 劇場版 Spy xFamily Code: White 01/02/2024 - 上映中 $4,775,105 $12,215,309 鴨仔也移民 08/02/2024 - 上映中 $3,320,070 $3,764,423 特工亞皆老 01/02/2024 - 上映中 $1,536,275 $4,678,574

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