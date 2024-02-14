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賀歲片丨《飯戲攻心2》稱霸農曆新年檔　中西片整體票房較去年跌23.98%　

娛樂 16:54 2024/02/14

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香港票房有限公司在今日（2月14日）公布今年農曆年賀歲電影票房簡報，綜合今年農曆新年賀歲檔期由除夕至年初四（2月9日至2月13日）5天的電影票房，中西票房總收入為48,646,521元，對比2023年農曆新年同期收入63,990,907元比較，下跌了23.98%。

今年農曆新年賀歲檔期上映的影片頭3位皆為香港電影，當中以《飯戲攻心2》成績最好，5天（除夕至年初四）票房收入為21,083,936元，位列票房榜第二位的是《盜月者》，收入為11,397,485元，第三位《臨時劫案》收入為5,325,005元。

影片名稱上映日期除夕至年初四期間票房收入（2月9至2月13日）累計票房  
飯戲攻心 209/02/2024 - 上映中$21,083,936$21,296,940
盜月者09/02/2024- 上映中$11,397,485$11,836,463 
臨時劫案09/02/2024 - 上映中$5,121,105$5,325,005
劇場版 Spy xFamily Code: White01/02/2024 - 上映中$4,775,105$12,215,309
鴨仔也移民08/02/2024 - 上映中$3,320,070$3,764,423
特工亞皆老01/02/2024 - 上映中$1,536,275$4,678,574

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撰文 : TOPick柴犬出動

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