賀歲片丨《飯戲攻心2》稱霸農曆新年檔 中西片整體票房較去年跌23.98%
娛樂 16:54 2024/02/14
香港票房有限公司在今日（2月14日）公布今年農曆年賀歲電影票房簡報，綜合今年農曆新年賀歲檔期由除夕至年初四（2月9日至2月13日）5天的電影票房，中西票房總收入為48,646,521元，對比2023年農曆新年同期收入63,990,907元比較，下跌了23.98%。
今年農曆新年賀歲檔期上映的影片頭3位皆為香港電影，當中以《飯戲攻心2》成績最好，5天（除夕至年初四）票房收入為21,083,936元，位列票房榜第二位的是《盜月者》，收入為11,397,485元，第三位《臨時劫案》收入為5,325,005元。
|影片名稱
|上映日期
|除夕至年初四期間票房收入（2月9至2月13日）
|累計票房
|飯戲攻心 2
|09/02/2024 - 上映中
|$21,083,936
|$21,296,940
|盜月者
|09/02/2024- 上映中
|$11,397,485
|$11,836,463
|臨時劫案
|09/02/2024 - 上映中
|$5,121,105
|$5,325,005
|劇場版 Spy xFamily Code: White
|01/02/2024 - 上映中
|$4,775,105
|$12,215,309
|鴨仔也移民
|08/02/2024 - 上映中
|$3,320,070
|$3,764,423
|特工亞皆老
|01/02/2024 - 上映中
|$1,536,275
|$4,678,574
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撰文 : TOPick柴犬出動