黃美棋結婚丨黃美棋DeepV露背婚照曝光　孖未婚夫重返「行運茶餐廳」

「美棋BB」黃美棋與男友鍾健威（Ray）在去年宣布婚訊，決定結束11年愛情長跑。早前美棋已在社交網透露完成過大禮儀式，當中更豪晒山珍海味兼金器，絕對看得出Ray非常疼錫未婚妻。

黃美棋結婚丨黃美棋將榮升幸福人妻 晒山珍海味超多金器過大禮勁豪氣

婚紗照曝光

今日適逢情人節，美棋網晒多張婚照，原來她更返回《行運一條龍》的「行運茶餐廳」影婚紗相，認真有意思。

相中可見，穿上DeepV露背婚紗的美棋，與Ray在茶餐廳拍美照，又齊齊歎美食和飲奶茶，夠晒獨一無二。

其實這間餐廳對於美棋而言別具意義，皆因當年她演出周星馳的賀歲電影《行運一條龍》，在當中飾演「小芬女」一角而為人熟悉，轉眼過了廿載，美棋已經非昔日的小芬女，而是快將成為人妻。

美棋發文表示：



「2024年的初五～情人節快樂❤️

謝謝「威」水哥 @ykyray 帶我回到行運茶餐廳

影咗呢輯獨一無二嘅Prewedding 👰🏻‍♀️🤵🏻 26年前嘅行運一條龍令大家都認識咗小芬女～

咁多年後，著起婚紗，企係同一個位置

小芬女依然是小芬女

但講嘅對白已經唔再係：「例牌呀，唔該」

而係： 「我地要結婚啦～❤️」

▲ 兩個好Sweet！

最後她再感謝星爺賦予了其另一個身份：

「多謝星爺當年嘅作品，賦予咗黃美棋另一個身份（小芬女）

呢個角色陪著我成長，令我成為咗大家嘅回憶殺😝

最重要係每年我都可以陪住大家開開心心咁過年☺️✨

謝謝大家每年都會重溫🫶🏻🫶🏻🫶🏻 最後謝謝鍾生陪我食蛋撻 飲奶茶

雖然唔再係當年嘅蛋撻加煉奶，蔥花蛋治、飛邊烘底

三七鴛鴦走糖，但不變的依然有我☺️

謝謝你一路以來陪著我走 🫶🏻 💰💰✨繼續祝大家行運一條龍」



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