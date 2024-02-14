星二代｜劉小慧餅印大女棄讀大學赴日學整甜品　遺傳蘇志威生意頭腦開餅店

▲ 蘇志威劉小慧的大女Yumi棄讀本地大學赴日學整甜品，最近開設餅店榮升老闆娘。

57歲蘇志威和52歲劉小慧結婚27年，育有兩名女兒，大女蘇君蕎（Yumi）轉眼快將25歲，細女Ina亦已16歲。劉小慧雖然是名牌女校出身，但教女開明，支持大女放棄升讀本地大學，轉赴日本深造甜品課程，2022年終於學成歸來，最近創業開設餅店盡展手藝，更不時開班授徒，相當受歡迎。

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劉小慧兩名女兒都盡得父母真傳，同樣眼大大皮膚白晢，細女Ina被指似足龔嘉欣，大女Yumi則似「最美星二代」邱淑貞女兒沈月，更勝當年劉小慧「初戀情人」的外貌。

去年開始，Yumi已密密與朋友在市集擺檔，汲取經驗，近日她榮升餅店老闆娘，更不時開班授徒。今個農曆新年她Yumi仍有擺市集，爸爸蘇志威更專程探班。

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讚爸爸數口精有生意邏輯

Yumi以前很抗拒靠父母，但現在已想通，認為適當善用屋企資源，可以令事件更好。她亦有向爸爸蘇志威請教做生意心得，讚揚「蘇老闆」數口精，有生意邏輯，從他身上獲益良多。Yumi希望年底再與朋友合資開麵包店，她計劃開店前再飛日本跟著名烘焙大師進修甜品技巧。

▲ 蘇志威和劉小慧是開明父母，讓女兒自由選擇出路。（facebook圖片）

名校媽媽劉小慧開明教女

傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）出身的劉小慧，成功安排兩女入讀該校的小學部，大女Yumi原校讀至中六畢業；但小慧發覺細女Ina的個性活潑好動，不適合傳統學校，後來為Ina轉讀私立名校保良局蔡繼有學校的IB課程。

蘇志威和劉小慧是開明父母，讓女兒自由選擇出路，得悉Yumi有志成為甜品師後，便支持她追求夢想，更成為她的頭號試食專員，給予她不少意見。Yumi當年DSE成績足夠她升讀本地大學，在父母的支持下，Yumi於2018年棄升本地大學，轉赴日本進修甜品課程，並曾在港跟五星級酒店廚師學藝。

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責任編輯：王明芳