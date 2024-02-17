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減肥成果︱為拍賀歲片做Fit爆拳手　41歲賈玲1年激減110磅　醫生：超一標準恐有危害

保健美顏 10:00 2024/02/17

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

為拍賀歲片做Fit爆拳手，41歲賈玲1年激減110磅！醫生：超一標準恐有危害。

每逢新年大魚大肉，不少人過年後總是發福不少，但内地春節今年卻掀起一股「瘦身潮」，當中內地知名「重磅級」喜劇演員賈玲為塑造電影角色，閉關一年減肥，並於日前公開了減肥成果，她由原本約231磅的體重激減110磅，兌現了曾經向觀衆許下「瘦成一道閃電」的承諾，震驚全網。她的超勵志減肥過程也讓網民深受感動，紛紛揚言要效仿，掀起了「賈玲式減肥」的瘦身熱潮。

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綜合内地媒體報道，今年41歲的喜劇演員賈玲，向來以胖胖的喜感形象示衆，深受觀衆喜愛。她曾執導電影《你好，李煥英》，承諾「若票房破30億人民幣，我就瘦成一道閃電」；而該電影最終票房收入突破53億人民幣，賈玲成為全球票房第二高女導演，同時開始履行「瘦成一道閃電」的諾言。

隨電影角色一同操出Fit爆身材

賈玲執導並主演電影《熱辣滾燙》今年於春節檔上映，她在電影中飾演一個30歲大學畢業卻不工作、體重220磅的「啃老肥宅女」。在受盡外界的傷害後，她燃起「想贏一次」的目標，希望透過拳擊比賽找回自我。

為塑造拳手角色，原本體重達231磅的賈玲跟隨角色一同蛻變，在1年内堅持不懈運動和控制飲食、同時鍛煉肌肉塑形，最後成功完成減去110磅的壯舉，即近原本半個人的體重，瘦至121磅。電影中，賈玲以Fit爆露腹肌、手臂肌肉的拳手形象出現在觀衆眼前，完美逆襲震驚全網。而「賈玲式減肥」也隨電影一同熱爆，成為今年中國春節最熱門話題之一。許多人讚嘆賈玲的勵志，甚至紛紛視她為目標，希望自己也能像她一樣激減體重。

點擊看賈玲瘦身前後驚人對比：

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醫生警告：超一標準恐有危害

賈玲的減肥成果掀起「瘦身潮」同時，引起了醫生的關注。有醫生警告，若減肥過度，隨時可能走向肥胖的另一個極端，即「厭食症」。

重慶市急救醫療中心（重慶大學附屬中心醫院）內分泌代謝科主任鄧武權表示，減肥前期體重會掉得很快，後期則掉重很慢，這是人正常的生理反應；一旦減重超過原體重兩成，身體隨時會出現問題，例如低血糖不適，甚至罹患厭食症：

「達到了一定的平台後，身體要進行適應。比如肥胖患者減到20%，可能會出現血糖不低卻有低血糖反應。一般的人減到原始體重的20%，就不要再減了；如果繼續下去，有可能會走向厭食症。」

鄧武權建議，若要健康地減重，可以將減肥目標定在3至6個月、減掉原始體重的20%左右是最理想的。他坦言擔心全網熱議的「賈玲式減肥」會鼓勵民衆盲目效仿，強調需不需要減肥、減到多少，大家都必須根據自身情況決定。

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