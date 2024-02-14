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【農曆新年】初一至四逾74萬人次旅客訪港險勝澳門　楊潤雄：旅客人數逐步恢復

社會 17:17 2024/02/14

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本港年初一至初四錄得逾392.2萬人次出入境，入境旅客佔近74.6萬人次。（林宇翔攝）

本港疫後首個農曆新年長假期結束，年初一至初四（10至13日）錄得逾392.2萬人次出入境，入境旅客佔近74.6萬人次，其中逾87%為內地客，有近65.3萬人次。與澳門相比，澳門同期錄得逾70.3人次旅客，當中內地客有近52.5萬人次，分別比香港少逾4.2萬人次及逾12.8萬人次。

根據入境處數字，剛過去的年初一至初四，訪港旅客錄得745,598人次，比去年同期有限度通關時的95,353人次多6.8倍。訪港旅客當中，逾87%為內地客，有652,755人次，海外旅客則有92,843人次，分別比去年同期的56,296人次及39,057人次，多近11倍和近1.4倍。而同期有1,319,691萬人次香港居民北上或外遊。

另外，港珠澳大橋珠海公路口岸昨日再迎來客流和車流新高，其中單日出入境客流達14.4萬人次，出入境車流首次突破1.8萬架次，雙雙刷新最高紀錄。而港珠澳大橋邊檢站在年初一至初四，共查驗出入境客流超過45.5萬人次，經口岸出入境車輛累計達5.99萬架次，其中港澳單牌車數量超過4.3萬架次，佔客車通行總量7成。

楊潤雄：將辦更多盛事吸客

文體旅局局長楊潤雄指，過去幾天農曆年假期，來港旅客數目大致上跟估計相若，亦逐步回復至疫前情況，又指見到市面上很熱鬧，幾個大型活動，例如初一的花車巡遊、初二的煙花匯演、初三的賽馬以至昨日初四的新春球賽也很受歡迎，帶動到氣氛。

他稱，年初一、初二有許多遊客來港觀賞特別新春節目，感受新春氣氛，未來會繼續努力辦更多盛事，亦就旅遊設施多做工夫，以吸引更多旅客來港。另稱昨日的賀歲盃反映香港對有能力舉辦盛事，未來會續爭取大型球賽在港舉行。 

飲食業生意慘淡　跨境巴乘客人數未如預期

但有飲食業界指，中餐以外的餐飲在新年期間生意慘淡，跨境直通巴業界則反映，新年通宵營運花費不少人力物力，但整體乘客未如預期。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平稱，開了幾十班次通宵服務，但乘客不到100個。最理想是初二放煙花晚上，砵蘭街晚上9至10時開了5至6班車，且班班爆滿。

澳門旅議會料新春黃金周旅客突破100萬人次以上

至於澳門，澳門在年初一至初四，錄703,347人次旅客，其中內地客有524,627人次；且有約13.5萬人次香港居民「過大海」。

澳門旅遊業議會會長胡景光表示，在農曆新年期間到訪澳旅客以內地居民為主，多數是自由行，每日約200團；香港旅客亦佔整體旅客超過兩成，主要集中飲食。他相信新春黃金周8日假期，訪澳旅客將突破100萬人次，但形容香港及澳門不存在競爭，「香港、澳門都是以內地旅客佔比較高，內地旅客來到，團隊仍用港澳聯遊模式，自由行旅客亦都可能是一次去澳門、一次去香港，相信港澳方面特色各有不同。」

胡景光又說，澳門酒店入住率平均有9成多，5星酒店約4至5千元一晚、3至4星約為1千至2千元，整體房價比起平日周末有3至4成升幅，但與2019年價錢相若。另外，由於整體房間數目較疫情前多1成半，因此總體旅客人數亦較疫前多。

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責任編輯：梁薾心

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