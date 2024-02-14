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【農曆新年】新春近75萬人次旅客訪港險勝澳門　內地客佔65萬超越2018年

社會 17:17 2024/02/14

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本港年初一至初四錄得逾392.2萬人次出入境，入境旅客佔近74.6萬人次。（林宇翔攝）

農曆新年長假期結束，本港年初一至年初四（10至13日）錄得逾392.2萬人次出入境，入境旅客有近75萬人次，險勝澳門逾4萬人次，內地客數目更超越2018年同期的64萬人次，達約65萬人次。文體旅局局長楊潤雄表示，訪港旅客數目符合預期，未來會繼續努力辦更多盛事，以吸引更多旅客來港。

約1,200個內地入境團到港

據入境處和政府數字，剛過去的年初一至年初四，錄得逾392.2萬總出入境人次，訪港旅客佔近75萬人次，險勝同期錄得約70萬人次旅客的澳門。當中內地客佔87.5%，有約65萬人次，超越2018年同期64萬人次；海外旅客則有約9萬人次。4日假期共有約1,200個內地入境團到港，涉及旅客人次約4.05萬，均超過疫情前春節黃金周同期水平。

另外，港珠澳大橋邊檢站在年初一至初四，共查驗出入境客流超過45.5萬人次，經口岸出入境車輛累計達近6萬架次，其中港澳單牌車數量超過4.3萬架次，佔客車通行總量7成。而港珠澳大橋珠海公路口岸連續兩日迎來客流和車流新高，初四單日出入境客流達14.4萬人次，出入境車流則首次突破1.8萬架次。

楊潤雄指，農曆年假期訪港旅客數目符合預期，達2018年同期水平，初一花車巡遊、初二煙花滙演、初三賽馬，以至初四龍年賀歲盃也很受歡迎，帶動節日氣氛和吸引了許多旅客觀賞，未來會努力辦更多盛事，且就旅遊設施多做工夫，吸引更多旅客以一程多站形式到訪大灣區。

政府發言人亦說，農曆新年假期的訪港旅客足跡遍布全港不同角落，主要旅遊景點包括海洋公園、迪士尼樂園等，人流非常暢旺，個別景點的到訪旅客人數更接近甚至超出疫前水平；據業界反映，酒店整體入住率亦達90%。內地春節黃金周尚餘數天，政府部門、相關機構和業界將繼續積極吸引和迎接訪港旅客，為他們提供精采旅遊體驗。

旅發局：1月旅客數字逾380萬　復甦勢頭持續

旅發局表示，1月初步訪港旅客數字約為383萬人次，相等於2018年同期72%；2月上半月則約200萬人次，每日平均旅客量相等於2018年2月全月平均83%，復甦勢頭持續，局方將繼續向內地及海外市場宣傳城中大型盛事及精采旅遊體驗，吸引旅客訪港。

澳門旅議會料新春黃金周旅客突破100萬人次以上

至於澳門，澳門在年初一至初四，錄703,347人次旅客，其中內地客有524,627人次；「過大海」的香港居民有135,425人次。澳門旅遊業議會會長胡景光稱，人數較預期好，相信連續8日的新春黃金周假期，到澳門旅客將突破100萬人次以上。他又認為澳門與香港在旅遊方面並非競爭，而是合作關係。

胡景光指，在農曆新年期間訪到澳門的旅客，以內地居民為主，多數是自由行，內地團則每日約200團；香港旅客佔整體旅客超過2成，主要集中飲食。他預料連續8日的新春黃金周假期，到澳門旅客將突破100萬人次以上。

胡景光又提到，澳門酒店入住率平均達9成多，整體房價比起平日周末有3至4成升幅，但與2019年價錢相若。至於博彩業亦隨人流增加好轉。

胡景光認為，澳門與香港在旅遊方面並非競爭，而是合作關係。他稱訪港和訪澳旅客，均以內地客佔多，內地團仍採取港澳聯遊模式，自由行亦有可能是一次去澳門、一次去香港，相信港澳特色各有不同。

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責任編輯：梁薾心

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