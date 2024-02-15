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IB學費｜全港8間IB一條龍學校名單　最新學費一覽邊間最抵讀？

升學教育 10:00 2024/02/15

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

全港8間IB一條龍學校名單及最新學費一覽。

【IB/國際文憑/直資IB/直資學校/私立學校/海外升學】國際文憑課程（International Baccalaureate，下稱IB）是近年大熱的非本地學制，本港多間國際學校、直資及私立中小學、幼稚園都開辦IB課程，其中有8間學校更提供IB小學（PYP）、中學（MYP）及大學預科（DP）一條龍課程，它們的IB學費是多少，邊間最抵讀？

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IB小學項目

IB小學項目（PYP）適用3至12歲的學童，IB小學階段的主要目標，是滿足學生的個人、情感和學術需要，鼓勵獨立思考和責任感，促進國際化，教學重點在於全人發展、培養批判性思維、創意和國際公民意識。

IB中學項目

而IB中學項目（MYP）是針對11至16歲學生而設計，課程承接IBPYP中強調的學習者培養目標及學習方法，旨在聯繫學生所學的知識與宏觀世界，主要圍繞8大學術範疇，包括(1) 語言及文學、(2) 語言習得（第二語言）、(3) 個人與社會、(4) 數學、(5) 設計、(6) 藝術、(7) 科學、(8) 體育。

IB大學預科項目

IB大學預科項目（DP）是具國際認可的兩年制課程，講求培養學生的思辨能力，鼓勵學生整合所學的知識，進行自主學術研究。學生需從6個學科組別中各選一個科目，並須於兩年內完成特定報告及3個課程核心，包括拓展論文 (EE) 、知識論匯報 (TOK) 及創意、行動與服務 (CAS)。

不少家長都傾向選擇一條龍學校，因為只要子女入讀該校的幼稚園或小學後，就毋須再擔心升中問題。不過，家長要留意，部分學校雖提供中小幼一條龍教育，但不等於IB一條龍，可能只在高中開辦IBDP課程。而以下8間學校則由幼稚園或小學開始至中學，均採用IB課程，包括IBPYP、IBMYP及IBDP。

提供IB一條龍學校名單及學費

學校名稱學校類型學費*IBDP平均分#
香港加拿大國際學校國際學校

IBPYP

  • Early Years 1-2 (半日)：$128,200-$141,800
  • Early Years 2 (全日)：$184,300
  • Preparatory：$174,000-$191,400
  • G1-3：$174,000
  • G4-5：175,700

IBMYP

  • G6：$185,000
  • G7-8：$196,500
  • G9-10：$215,700

IBDP

  • G11-12：$227,100
37
香港猶太教國際學校國際學校

IBPYP

  • Kindergarten and Elementary：$183,850

IBMYP & IBDP

  • Elsa High School Main Stream：$183,850
  • Elsa High school International Stream：$215,350
37.3
英基智新書院國際學校

IBPYP

  • Y1-6：$144,000

IBMYP

  • Y7-11：$189,800

IBDP

  • Y12-13：$191,300
N/A
英基啓新書院國際學校

IBPYP

  • Y1-6：$134,600

IBMYP

  • Y7-11：$176,700

IBDP

  • Y12-13：$178,700
36.7
香港學堂國際學校

IBPYP

  • K-G5：$207,300

IBMYP

  • G6-8：$228,200
  • G9-10：$237,780

IBDP

G11-12：$247,460

N/A
香港墨爾文國際學校國際學校

IBPYP

  • Prep 1-6：$182,820

IBMYP

  • Foundation Year 1-3：$207,950

IBDP

  • Lower Sixth and Upper Sixth：$207,950
39.4
滬江維多利亞學校私立學校

IBPYP

  • Y1-5：$158,300

IBMYP

  • Y6：$175,300
  • Y7-8：$177,900
  • Y9-10：$179,400

IBDP

  • Y11-12：$222,210
37.6
基督教香港信義會宏信書院直資學校

IBPYP

  • Y1：$80,870
  • Y2：$77,390
  • Y3：$74,060
  • Y4：$80,870
  • Y5：$77,390
  • Y6：$69,860

IBMYP

  • Y7：$78,920
  • Y8：$75,530
  • Y9：$72,280
  • Y10：$80,080

IBDP

  • Y11：$98,410
  • Y12：$94,180
35

*「學費」為2023/24學年學費，資料來源為學校網頁。

#「IBDP平均分」為2023年IBDP平均分，資料來源為學校網頁。

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責任編輯：林愛娜

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