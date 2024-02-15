IB學費｜全港8間IB一條龍學校名單　最新學費一覽邊間最抵讀？

▲ 全港8間IB一條龍學校名單及最新學費一覽。

【IB/國際文憑/直資IB/直資學校/私立學校/海外升學】國際文憑課程（International Baccalaureate，下稱IB）是近年大熱的非本地學制，本港多間國際學校、直資及私立中小學、幼稚園都開辦IB課程，其中有8間學校更提供IB小學（PYP）、中學（MYP）及大學預科（DP）一條龍課程，它們的IB學費是多少，邊間最抵讀？

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IB小學項目

IB小學項目（PYP）適用3至12歲的學童，IB小學階段的主要目標，是滿足學生的個人、情感和學術需要，鼓勵獨立思考和責任感，促進國際化，教學重點在於全人發展、培養批判性思維、創意和國際公民意識。

IB中學項目

而IB中學項目（MYP）是針對11至16歲學生而設計，課程承接IBPYP中強調的學習者培養目標及學習方法，旨在聯繫學生所學的知識與宏觀世界，主要圍繞8大學術範疇，包括(1) 語言及文學、(2) 語言習得（第二語言）、(3) 個人與社會、(4) 數學、(5) 設計、(6) 藝術、(7) 科學、(8) 體育。

IB大學預科項目

IB大學預科項目（DP）是具國際認可的兩年制課程，講求培養學生的思辨能力，鼓勵學生整合所學的知識，進行自主學術研究。學生需從6個學科組別中各選一個科目，並須於兩年內完成特定報告及3個課程核心，包括拓展論文 (EE) 、知識論匯報 (TOK) 及創意、行動與服務 (CAS)。

不少家長都傾向選擇一條龍學校，因為只要子女入讀該校的幼稚園或小學後，就毋須再擔心升中問題。不過，家長要留意，部分學校雖提供中小幼一條龍教育，但不等於IB一條龍，可能只在高中開辦IBDP課程。而以下8間學校則由幼稚園或小學開始至中學，均採用IB課程，包括IBPYP、IBMYP及IBDP。

提供IB一條龍學校名單及學費

學校名稱 學校類型 學費* IBDP平均分# 香港加拿大國際學校 國際學校 IBPYP Early Years 1-2 (半日)：$128,200-$141,800

Early Years 2 (全日)：$184,300

Preparatory：$174,000-$191,400

G1-3：$174,000

G4-5：175,700 IBMYP G6：$185,000

G7-8：$196,500

G9-10：$215,700 IBDP G11-12：$227,100 37 香港猶太教國際學校 國際學校 IBPYP Kindergarten and Elementary：$183,850 IBMYP & IBDP Elsa High School Main Stream：$183,850

Elsa High school International Stream：$215,350 37.3 英基智新書院 國際學校 IBPYP Y1-6：$144,000 IBMYP Y7-11：$189,800 IBDP Y12-13：$191,300 N/A 英基啓新書院 國際學校 IBPYP Y1-6：$134,600 IBMYP Y7-11：$176,700 IBDP Y12-13：$178,700 36.7 香港學堂 國際學校 IBPYP K-G5：$207,300 IBMYP G6-8：$228,200

G9-10：$237,780 IBDP G11-12：$247,460 N/A 香港墨爾文國際學校 國際學校 IBPYP Prep 1-6：$182,820 IBMYP Foundation Year 1-3：$207,950 IBDP Lower Sixth and Upper Sixth：$207,950 39.4 滬江維多利亞學校 私立學校 IBPYP Y1-5：$158,300 IBMYP Y6：$175,300

Y7-8：$177,900

Y9-10：$179,400 IBDP Y11-12：$222,210 37.6 基督教香港信義會宏信書院 直資學校 IBPYP Y1：$80,870

Y2：$77,390

Y3：$74,060

Y4：$80,870

Y5：$77,390

Y6：$69,860 IBMYP Y7：$78,920

Y8：$75,530

Y9：$72,280

Y10：$80,080 IBDP Y11：$98,410

Y12：$94,180 35

*「學費」為2023/24學年學費，資料來源為學校網頁。

#「IBDP平均分」為2023年IBDP平均分，資料來源為學校網頁。

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責任編輯：林愛娜