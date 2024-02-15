IB學費｜全港8間IB一條龍學校名單 最新學費一覽邊間最抵讀？
【IB/國際文憑/直資IB/直資學校/私立學校/海外升學】國際文憑課程（International Baccalaureate，下稱IB）是近年大熱的非本地學制，本港多間國際學校、直資及私立中小學、幼稚園都開辦IB課程，其中有8間學校更提供IB小學（PYP）、中學（MYP）及大學預科（DP）一條龍課程，它們的IB學費是多少，邊間最抵讀？
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IB小學項目
IB小學項目（PYP）適用3至12歲的學童，IB小學階段的主要目標，是滿足學生的個人、情感和學術需要，鼓勵獨立思考和責任感，促進國際化，教學重點在於全人發展、培養批判性思維、創意和國際公民意識。
IB中學項目
而IB中學項目（MYP）是針對11至16歲學生而設計，課程承接IBPYP中強調的學習者培養目標及學習方法，旨在聯繫學生所學的知識與宏觀世界，主要圍繞8大學術範疇，包括(1) 語言及文學、(2) 語言習得（第二語言）、(3) 個人與社會、(4) 數學、(5) 設計、(6) 藝術、(7) 科學、(8) 體育。
IB大學預科項目
IB大學預科項目（DP）是具國際認可的兩年制課程，講求培養學生的思辨能力，鼓勵學生整合所學的知識，進行自主學術研究。學生需從6個學科組別中各選一個科目，並須於兩年內完成特定報告及3個課程核心，包括拓展論文 (EE) 、知識論匯報 (TOK) 及創意、行動與服務 (CAS)。
不少家長都傾向選擇一條龍學校，因為只要子女入讀該校的幼稚園或小學後，就毋須再擔心升中問題。不過，家長要留意，部分學校雖提供中小幼一條龍教育，但不等於IB一條龍，可能只在高中開辦IBDP課程。而以下8間學校則由幼稚園或小學開始至中學，均採用IB課程，包括IBPYP、IBMYP及IBDP。
提供IB一條龍學校名單及學費
|學校名稱
|學校類型
|學費*
|IBDP平均分#
|香港加拿大國際學校
|國際學校
IBPYP
IBMYP
IBDP
|37
|香港猶太教國際學校
|國際學校
IBPYP
IBMYP & IBDP
|37.3
|英基智新書院
|國際學校
IBPYP
IBMYP
IBDP
|N/A
|英基啓新書院
|國際學校
IBPYP
IBMYP
IBDP
|36.7
|香港學堂
|國際學校
IBPYP
IBMYP
IBDP
G11-12：$247,460
|N/A
|香港墨爾文國際學校
|國際學校
IBPYP
IBMYP
IBDP
|39.4
|滬江維多利亞學校
|私立學校
IBPYP
IBMYP
IBDP
|37.6
|基督教香港信義會宏信書院
|直資學校
IBPYP
IBMYP
IBDP
|35
*「學費」為2023/24學年學費，資料來源為學校網頁。
#「IBDP平均分」為2023年IBDP平均分，資料來源為學校網頁。
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責任編輯：林愛娜