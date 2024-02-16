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行山意外｜22歲華裔女獨自行山失聯　撞正美國「千年一遇」暴風雪　搜救數天後結局曝光

健康資訊 17:05 2024/02/16

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獨自行山有一定安全風險，需要格外小心。美國加州近日發生一宗行山悲劇，一名年僅22歲的華裔女子黃麗菲（Lifei “Ada” Huang音譯）獨自徒步行山時失聯，聖貝納迪諾縣（San Bernardino）治安部門稱在周日（11日）上午於禿頭山（Mount Baldy，正式名稱為Mount San Antonio）某處發現一具登山者遺體，後確認為失聯女子。

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綜合外媒報道，黃麗菲是在2月4日獨自前往禿頭山登山，但不巧遇上暴風雪，之後失聯。那場暴風雪中有3英尺（約0.91米）厚的積雪從山上傾瀉而下，雪崩一度令地面人員的搜救工作被逼暫停。最終，工作人員在一周內搜索了該地區，但由於冬季暴風雪襲擊該地區後，該區域變得越來越不安全，搜救人員被迫撤退。

此後，以當地華人為主的登山志願者亦多次組隊，自發性地在該區域內繼續尋找。有參與搜救人員一度發現黃麗菲的帽子，表示隊伍：「順著她留下的痕跡，最終找到了她」，不過發現她的時候已回天乏術，「可惜來晚了」。

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美國林務局於當地時間2月10日表示接到市民線索，稱他們透過無人機的攝像頭發現了黃麗菲的蹤跡，然而搜救人員最終因為天氣及安全因素，無法抵達疑似其遺體所在的位置。執法人員證實，治安部門直到隔天早上7點45分才透過空中救援飛機找到黃麗菲的遺體。

聖貝納迪諾縣警察就事件發表聲明，表示黃麗菲於當地時間2月4日下午2點左右出發，親友在同日下午4點左右最後一次得到她的消息。她直到當天晚上約11點左右仍沒有從禿頭山地區返回的跡象，隨後便宣告失踪。

聲明又指出，搜救隊於2月5日凌晨2點30分左右開始尋找，但一直未能找到黃麗菲。由於加州最近面臨極端惡劣天氣，「千年一遇」的風暴在山區造成了大雪，導致工作人員因為惡劣的天氣及雪崩的風險，不得不在2月6日暫停搜索。

一人行山貼士

到底獨自行山有甚麼需要注意？擁有10多年登山露營經驗的行山達人Sam Tam曾受訪指，平時應盡量避免一人行山，最好約朋友一起去行，因為如果自己一個人去還是一個初學者的話，危險性會更高。如果實在約不到朋友一起，為避免發生意外，在一人行山時首先要告知身邊的朋友或親人自己的去向，其次還可以使用香港政府研發的「MY MAP HK」APP或其他地圖APP，可以不斷記錄自己目前所在的位置，若在同一個地方靜止超過一定時間，就會響起警報，並發送訊息給相關緊急聯絡人，同時事前可以了解更多山的位置和資訊，讓自己多一個保障。

另外，山徑上可以選擇在市區，或者一些比較容易撤退，很熟悉的地方，比如獅子山，走上去的時候起碼知道是在九龍區，市區安全一點的地方；第二就是選擇在1、2個小時之内就可以走完的路線，或者上去之後有什麽問題也可以很容易走下來的地方，如城門水塘的畔塘徑，環境和涼快度亦會更高；如果想看風景好一點的，也可選擇龍脊。

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