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香港小姐丨朱千雪懷孕6個月透露BB性別　獲女皇級待遇大讚丈夫細心

娛樂 19:05 2024/02/14

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朱千雪自爆陀B仔？

前港姐朱千雪（Tracy）已淡出幕前轉戰法律界，跟圈外男友結婚多年的朱千雪，於今年元旦日公佈陀B喜訊，今日（2月14日）情人節，懷孕6個月的朱千雪於社交網上載片段，大談準媽咪要注意的事項。

上月出席公開活動時，朱千雪未有透露BB的性別，不過今日出post時，她不覺意自爆BB的性別。

香港小姐丨朱千雪疑有喜肚凸凸現身靚湯婚禮　以10個字回應懷孕傳聞

唔小心透露BB性別？

當中她寫道：「Happy Valentine's Day 話咁快就已經同我肚裡面嘅小情人合二為一6個幾月喇，最近我都開始向身邊嘅朋友同媽媽們取經。」

見朱千雪以「小情人」稱呼BB，而媽咪通常會視兒子為「小情人」，故此不為意自爆陀「龍仔」。

2019年8月，朱千雪跟圈外男友結婚。（取自instagram）

香港小姐丨朱千雪疑有喜肚凸凸現身靚湯婚禮　以10個字回應懷孕傳聞

大讚老公貼心：粗重嘢佢做晒

TOPick向朱千雪求證時，她只笑說；「haha，BB的性別我打算留待父母由加拿大返來才說，不過仔或女其實都冇所謂，都幾期待家裡位成員會熱鬧一點。」

另外片中朱千雪稱要戒喝珍珠奶茶、汽水和咖啡，故她會自製蘋果牛奶和藍莓乳酪等健康飲品，她受訪時稱懷孕後胃口沒有大變，幸而也沒有孕吐等不適。

懷孕期間朱千雪獲老公細心照料，她大讚老公貼心，她說：「他很好呢，譬如新年前要大掃除或者搬雜物，他會跟我說：『你唔使搬啦，有咩想執拾的話，就指一指叫我去做，唔使我點郁，變相他就比較辛苦，搬搬抬抬由他負責。」

說到預產期為5月份，朱千雪直言心情興奮又緊張，由於近日工作忙碌，暫未為待產倣準備。

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文：游艾維

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