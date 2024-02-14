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利瑪竇丨劉松仁親揭不再與杜琪峯合作真相　松哥：再合作可能嗌交

娛樂 17:03 2024/02/14

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劉松執導及創作音樂劇《利瑪竇》。

由劉松仁（松哥）執導及創作、杜琪峯共同策劃的音樂劇《利瑪竇》，繼2019年首度公演後，因遇上疫情延至今年再度原班人馬演出。

日前，劉松仁聯同男主角王梓軒接受無綫娛樂新聞台主播王鎮泉《StarTalk》訪問，大談籌備音樂劇點滴，松哥更親揭不再與杜琪峯合作真相。

利瑪竇丨劉松仁不再接戲淡出幕前　松哥屢傳患病親回身體狀況

劉松仁與王梓軒為宣傳《利瑪竇》齊接受王鎮泉訪問。

王梓軒受訪時透露從未參演過排練超過兩個月的音樂劇，而《利瑪竇》首度公演時綵排時間長達6個月；他又透露獲松哥點名任「班長」負責幫忙協助其他演員；松哥則指王梓軒幾乎演足全場，當中更牽涉不少文言文及意大利文台詞，加上要記歌詞，直指其角色很難演：「如果唔係佢，我諗好難搵到演員。」

王梓軒透露與松哥結緣始於《華麗轉身》，為二人「扯紅線」的更是Liza姐汪明荃。王梓軒在該劇與Liza姐汪明荃飾演母子，因未能掌握其中一場情感戲，Liza姐遂找來松哥幫忙指導。松哥直言因為該場戲看到王梓軒的才華，覺得他無論演戲抑或音樂均甚有潛質，因此找他擔任《利瑪竇》男主角。

劉松仁與王梓軒在《利瑪竇》合作。

為圓神父心願製作音樂劇

松哥續指原本無意製作音樂劇，但因與主導《利瑪竇》的恩神父深交多年、才幫忙完成對方心願，神推鬼擁下更成為導演。談到音樂劇找來杜琪峯共同策劃，松哥感激對方（杜琪峯）無限量支持：「佢話『松仔，難得你呢個年紀仲搵到樣嘢覺得要做，我無限量支持你』，譬如我哋請教佢有關預算嘅嘢，佢會用拍戲經驗嚟畀意見。」

松哥曾擔正杜琪峯首部電影《碧水寒山奪命金》男主角，之後亦參演過對方數部90年代作品，二人最後合作作品為1996年電影《十萬火急》。談到之後沒有再與杜琪峯合作，松哥親揭箇中真相：「佢（杜琪峯）話：『松仔，知唔知點解唔搵你拍戲，因為唔想冇咗個朋友』。如果我哋兩個合作，可能真係嗌交。」

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松哥為專心籌備音樂劇，已有一段日子沒有亮相幕前，松哥坦言當上導演後已沒有演戲欲望，並揚言「收山」不再拍劇兼拍戲。

談到近年傳中風身體狀況欠佳，松哥坦然面對生老病死，並指無論任何階段都應要活得精彩：「病都要精彩，死都要瀟灑，我希望人哋講我病咗係點樣面對，呢樣先係最緊要。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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